Для увеличения мощностей гидроэнергетики в Узбекистане определены 250 перспективных площадок для строительства микроГЭС. Об этом говорилось на совещании по вопросам улучшения энергоснабжения которое 19 января провёл президент Шавкат Мирзиёев.

По расчётам, будущие микроГЭС смогут вырабатывать 675 миллионов киловатт-часов электроэнергии и экономить 200 миллионов кубометров газа в год.

Электроэнергия, вырабатываемая на микроГЭС, имеет выгодные закупочные цены, что должно привлечь предпринимателей к этой сфере, говорилось на совещании.

Шавкат Мирзиёев поставил задачу построить на свободных участках вокруг гидроэлектростанций гибридные, то есть основанные на ветровых и солнечных источниках электростанции. Благодаря наличию готовой инфраструктуры затраты на строительство таких станций будут невысокими.





По данным пресс-службы президента, за последние годы в гидроэнергетике было реализовано 27 проектов стоимостью 500 млн долларов США и создано дополнительно 260 мегаватт генерирующих мощностей. Суммарная мощность станций в системе «Узбекгидроэнерго» превысила 2000 мегаватт. Это означает ежегодную экономию 2 миллиардов кубометров природного газа.

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 7 объектов и 10 микроГЭС мощностью 197 мегаватт. Кроме того, начнутся работы по реализации 8 перспективных проектов и строительству 50 микроГЭС мощностью 438 мегаватт.

Глава государства также затронул вопрос локализации. Он поручил наладить производство оборудования для микроГЭС на заводе «Сувсаноатмаш», а также гидроагрегатов в Ташкентской области.

Отдельно обсуждены вопросы цифровизации управления водохранилищами и повышения квалификации кадров.

По вопросу стабильного обеспечения населения энергией президент подчеркнул необходимость задействовать все имеющиеся резервы и не допускать срыва сроков реализации новых и перспективных проектов.

«Определены задачи по наращиванию суточной выработки энергии в условиях энергодефицита, справедливого и эффективного распределения ресурсов, планомерной доставки энергии на места, оперативному устранению перебоев», — говорится в сообщении.

В декабре 2021 года Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию гидроэнергетики». Документом предусмотрено увеличить мощность ГЭС в Узбекистане до 2030 года на 66,5%. Установлена гарантированная закупка электроэнергии, производимой ГЭС в составе «Узбекгидроэнерго», по тарифам от 315 до 675 сумов (на тот момент — 450 сумов). При этом тарифы для новых солнечных, ветровых и биогазовых электростанций и малых ГЭС установлены в сумме 360 сумов.