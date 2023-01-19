Совместным постановлением Министерства здравоохранения, Министерства занятости и трудовых отношений и Министерства финансов утверждено положение о Фонде материального стимулирования и развития медицинских учреждений, сообщила Norma.uz.
Согласно положению, средства Фонда расходуются по следующим двум направлениям:
- 75% — на материальное стимулирование медицинских, фармацевтических и других работников всех государственных медицинских учреждений;
- 25% — на укрепление, модернизацию и ремонт материально-технической базы медицинского учреждения.
К работникам медицинских учреждений применяются следующие виды материального стимулирования:
- ежемесячные надбавки медицинским и фармацевтическим работникам медицинских учреждений, имеющим высшую категорию, достигшим особых результатов, работающим честно и добросовестно, — до 100% от должностного оклада, другим работникам — до 75%;
- специальные ежемесячные надбавки начинающим молодым врачам, обладающим потенциалом, — до 1 млн сумов;
- ежемесячные дополнительные надбавки врачам и медсёстрам, работающим во вторую смену, в связи с продлением времени работы дневного стационара в пунктах семейного врача, семейных поликлиниках и многопрофильных центральных поликлиниках до 20:00 — до 30% от должностного оклада;
- премиальные денежные средства, а также денежная материальная помощь, предоставляемая всем работникам медицинских учреждений в связи с профессиональными и иными праздниками.
Ежемесячные процентные надбавки выплачиваются с учётом системы рейтинговой оценки персонала медицинского учреждения.