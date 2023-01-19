В связи с улучшением погодных условий с 19 января возобновляется регулярное международное автобусное сообщение, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

В этот день с автовокзала Ташкента запланированы рейсы в Москву, Алматы, Астану, Туркестан, Кызылорду и Бишкек.

Движение автобусов по международным направлениям было приостановлено с 13 января по причине сильных морозов на территории Казахстана и России. Сообщалось о нескольких случаях эвакуации граждан Узбекистана, ехавших на автобусах по территории Казахстана.