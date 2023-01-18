Утром 18 января в Броварах в Киевской области Украины разбился вертолёт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

В результате авиакатастрофы погибло руководство Министерства внутренних дел Украины: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, заявил он.

Всего известно о 17 погибших, из них 9 находились на борту вертолёта. Погибли в том числе двое детей — крушение вертолёта произошло рядом с детским садом.

Госпитализированы 22 потерпевших, среди них 10 детей.