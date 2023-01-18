В указе президента Узбекистана от 16 января по повышению эффективности работы судов отмечается, что Верховный суд совместно со Службой государственной безопасности, Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции разработал проект закона, предусматривающий:

пересмотр дел, рассмотренных межрайонными, районными, городскими судами в первой инстанции, в областных и приравненных к ним судах в апелляционном или кассационном порядке;

пересмотр дел, рассмотренных областными и приравненными к ним судами в апелляционном или кассационном порядке, в этих же судах в ревизионном порядке;

пересмотр дел, рассмотренных областными и приравненными к ним судами в ревизионном порядке, в судебных коллегиях Верховного суда в ревизионном порядке;

отмену порядка направления вышестоящими судами дел на новое рассмотрение в нижестоящие суды и возложение на вышестоящие суды ответственности за вынесение окончательного решения по делу.

В документе говорится, что законопроект разработан «в целях создания удобного и упрощённого для граждан порядка проверки законности, обоснованности и справедливости принятия судебных решений по уголовным делам».

Верховному суду поручено своевременно и эффективно внедрить на практике предлагаемый новый порядок.