Посол США в Узбекистане Джонатан Хеник передал 225 инфракрасных монокуляров FLIR Пограничным войскам Службы государственной безопасности Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе американского посольства в Ташкенте. Их принял заместитель командующего ПВ СГБ Бахтияр Мансуров.

Оборудование передаётся в рамках Фонда по нераспространению и разоружению, финансируемого Государственным департаментом США. Передаваемое оборудование оценивается в 600 тысяч долларов и является частью помощи, оказываемой Соединёнными Штатами Узбекистану в области безопасности.

В посольстве выразили надежду, что передаваемое оборудование наблюдения улучшит возможности Погранвойск по охране государственной границы Узбекистана, патрулированию «зелёной границы» и позволят оперативно реагировать на пограничные инциденты.





Фонд нераспространения и разоружения (ФНР), созданный в 1994 году, «позволяет правительству США оперативно реагировать на непредвиденные или сложные ситуации в области нераспространения и разоружения, требующие срочного решения», отметили в посольстве.

Напомним, в апреле 2022 года США также передали Погранвойскам СГБ Узбекистана 50 автомобилей Toyota Hilux и Fortuner.