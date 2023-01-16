Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в понедельник заявил, что принял решение сократить свой государственный визит в Сингапур с трёх до одного дня. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

По словам президента, он принял такое решение в связи с ситуацией в энергетической и коммунальных сферах.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность визита в эту страну в связи с необходимостью изучения ценного опыта в сфере борьбы с коррупцией и договорённостями о привлечении 4,7 млрд долларов дополнительных сингапурских инвестиций.

В частности, планируется привлечь инвестиции для приватизации неэффективно работающих государственных предприятий.

Визит Шавката Мирзиёева в Сингапур планировался на 16−18 января. Он должен провести переговоры с президентом и премьер-министром этой страны.