Правительство Кыргызстана ввело временные ограничения на вывоз из страны наличной валюты для «обеспечения финансово-экономической безопасности, стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, а также защиты национальных интересов».

Для граждан Кыргызстана и резидентов лимит составляет 10 тысяч долларов, а в случае превышения придётся заплатить 10% от того, что больше этой суммы. Для остальных (нерезидентов и иностранцев) ограничение вдвое меньше — 5000 долларов. При этом про платёж в случае превышения ничего не сказано.

Как пишет Kloop, кыргызстанцы ощущали нехватку наличных долларов на протяжении почти всего 2022 года — начиная с 24 февраля, когда Россия начала вторжение в Украину, после чего многие страны мира ввели против РФ санкции.

Экономист Марат Мусуралиев в интервью изданию связал нехватку наличной валюты с запретом западных стран ввозить в Россию наличные доллары. По его словам, в РФ прекратился приток долларов США, но спрос остался и из-за это российская сторона «начала эту наличку „высасывать“ по всему миру, и в первую очередь из тех стран, с которыми у России высокая степень экономической интеграции, безвизовый режим, и максимально упрощённый режим пересечения границы».

По данным Национального банка страны, в январе-ноябре 2022 года физлица перечислили в другие страны 912 млн долларов. Из них 860 млн долларов в Россию — это больше, чем весь отток долларов за рубеж в 2021 году (562 млн долларов).

В октябре Кыргызстан приостанавливал работу международных платёжных систем на две недели.