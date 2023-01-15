Хокимият Ташкента сообщил, что в многоквартирных домах минимум на три дня понижено давление горячей воды, чтобы можно было улучшить отопление квартир.

В результате сильных морозов снизилось давление природного газа, подаваемого на тепловые станции, в результате наблюдается значительное падение температуры и горячей воды, и отопления. Чтобы обогреть квартиры, жители вынуждены использовать дополнительные электрические приборы, говорится в сообщении.

Это, в свою очередь, создаёт нагрузку на трансформаторные подстанции и электрические сети, превышающую допустимую норму. За последние дни ежедневно наблюдается более 10 случаев взрывов и возгорания трансформаторов и проводов.

«Чтобы снизить нагрузку на электрическую сеть и повысить температуру в централизованном теплоснабжении (отоплении) мы вынуждены минимум на три дня снизить температуру в горячем водоснабжении многоквартирных домов. Сэкономленный природный газ будет направлен на систему теплоснабжения (отопление)», — заявил хокимият.

В администрации принесли извинения жителям и выразили надежду на понимание с их стороны.

Горожан также призвали по возможности сократить использование электроэнергии до обогрева и освещения только самых используемых помещений.