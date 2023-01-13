13 января в связи с продолжающимися аномальными холодами в Узбекистане в график движения поездов внесены изменения, сообщила компания «Узжелдорпасс».
Решение принято в целях обеспечения безопасности движения составов.
Пассажирам и встречающим рекомендуется уточнять время отправления и прибытия поездов в справочных вокзалов.
Отметим, что задержки поездов наблюдались и в предыдущие дни.
Рано утром 13 января высокоскоростной поезд Afrosiyob «Бухара-Ташкент» (№765) из-за поломки остановился на станции «Малик». Для доставки пассажиров в столицу за ними был отправлен запасной состав.