13 января в связи с продолжающимися аномальными холодами в Узбекистане в график движения поездов внесены изменения, сообщила компания «Узжелдорпасс».

Решение принято в целях обеспечения безопасности движения составов.

Пассажирам и встречающим рекомендуется уточнять время отправления и прибытия поездов в справочных вокзалов.

Отметим, что задержки поездов наблюдались и в предыдущие дни.

Рано утром 13 января высокоскоростной поезд Afrosiyob «Бухара-Ташкент» (№765) из-за поломки остановился на станции «Малик». Для доставки пассажиров в столицу за ними был отправлен запасной состав.