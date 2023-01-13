В Национальном центре управления обороной под председательством президента Узбекистана, верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Шавката Мирзиёева состоялось расширенное заседание Совета безопасности, сообщила пресс-служба главы государства.

В нем приняли участие члены Совбеза, командный состав Вооружённых сил, руководители военно-административных секторов, представители государственных и общественных организаций.

На совещании проанализирована проделанная в 2022 году работа по укреплению обороны и безопасности Узбекистана.

В прошлом году было продолжено совершенствование системы управления Вооружёнными силами, повышение боеготовности и моральной подготовки войск, оснащение подразделений современным вооружением и военной техникой.





Информационно-коммуникационные системы всех силовых структур интегрируются в процесс управления Вооружёнными силами. Регулярно реализуются меры по совершенствованию системы охраны и защиты государственной границы, обеспечению общественной безопасности. Положительный опыт зарубежных армий внедряется в органы управления Вооружённых Сил и систему совместной подготовки войск.

Полностью обновлена инфраструктура военных городков, построены новые полигоны. Усилена социальная и правовая защита военнослужащих. В прошлом году более 3000 семей военных были обеспечены жильём. В целях поощрения женщин-военнослужащих был учреждён знак «Тумарис». Дети военных поступили в высшие учебные заведения на льготной основе, жены военнослужащих и военные пенсионеры обеспечены работой.

На совещании также обсуждены актуальные вопросы сферы.

В условиях нынешних напряжённых геополитических противостояний обостряются проблемы в экономической, социальной, политической сферах, информационной безопасности и других областях, отметил президент. Сложная международная обстановка, нарастание вызовов и угроз безопасности наблюдаются и в Центральной Азии, подчеркнул он.

«Мы должны учитывать все эти обстоятельства, чтобы сохранить наше самое важное богатство — мирную жизнь, обеспечить благополучие нашего народа и определить наши планы на будущее, — сказал Шавкат Мирзиёев. — При любой ситуации мы обязаны обеспечить государственный суверенитет, неприкосновенность границ и территориальную целостность Узбекистана. Это наш священный долг и обязанность перед историей и будущими поколениями».





Исходя из этого определены приоритетные задачи.

Глава государства подчеркнул, что прежде всего необходимо ускорить цифровизацию Вооружённых Сил, объединить все информационные ресурсы министерств и ведомств сферы в единое защищённое информационное пространство. Центр управления национальной обороной станет ядром этой системы.

Он дал указания по совершенствованию программ военного образования с учётом передового опыта, повышению квалификации педагогов, созданию Школы военных инженеров.





Президент поставил задачу коренным образом пересмотреть систему организации мобилизационной подготовки и территориальной обороны страны. Он также указал на необходимость совершенствования навыков командного состава по управлению войсками и применению средств.

Анализ вооружённых конфликтов гибридного характера в мире требует повышения боевых возможностей Вооружённых сил Узбекистана, отмечалось на заседании. Президент подчеркнул важность обеспечения национальной армии современной техникой, в том числе развития военной авиации и системы противовоздушной обороны.

Глава государства затронул вопросы социальной защиты военнослужащих и членов их семей и дал поручения по строительству многоквартирных домов на основе ипотеки, упорядочению пенсионного обеспечения военнослужащих, улучшению условий военно-лечебных учреждений.

В завершении выступления президент поздравил всех военнослужащих и народ страны с 31-й годовщиной образования Вооружённых сил Узбекистана и Днём защитников Родины.