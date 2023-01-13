Узгидромет представил сведения о холодных зимних сезонах в истории гидрометеорологических наблюдений в Узбекистане.

Так, самой холодной, по данным синоптиков, была зима 1968−1969 годов. Абсолютные рекорды минимальной температуры воздуха были зафиксированы во многих регионах страны.

Самые низкие температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в северных районах Узбекистана наблюдались в 1972 и 1977 годах. На севере Каракалпакстана и Навоийской области температура воздуха была −33…−36 градусов, на плато Устюрт −38…−40.

Самая длинная и холодная зима за последние 50 лет была зафиксирована в 2007—2008 годах — холодный период длился с конца декабря до середины февраля. Температура на территории Узбекистана тогда понизилась до −17…−22 градусов, местами до −24…−26, в Каракалпакстане и пустынных районах до −30…−33.

Зимой 2008 года температура воздуха в Ташкенте опускалась до -17,4 градусов, а в январе 1974 года до -18,6.

Сегодня аномальный холод, который продолжается в столице, достиг самого низкого показателя, наблюдавшегося в январе за последние 50 лет. Утром 13 января 2023 года была зафиксирована температура -19,8 градусов.

Зимой 1969 года в Ташкенте столбик термометра опустился до -23,1 градуса, а абсолютный рекорд минимальной температуры воздуха составил -29,5 градуса в декабре 1930 года.

В связи с природно-климатическими условиями Узбекистана обильные снегопады, позволяющие сформировать устойчивый снежный покров на равнинных участках, бывают редко. В результате резкое изменение климата (резкое похолодание и последующее потепление) приводит к тому, что образовавшийся во время снегопада снежный покров долго остаётся на земле и тает за несколько дней.

Однако в 1969, 1972, 1974, 1982, 1984, 2006 и 2008 годах вместе с холодной зимой наблюдалось увеличение продолжительности снегопада. В результате в эти годы длительное сохранение низких температур на равнинах привело к накоплению снежного покрова, не давая снегу полностью растаять.

В частности, в северных (Каракалпакстан, Хорезмская область) и южных, юго-западных (Кашкадарья, Сурхандарья, Бухарская, Навоийская области) областях Узбекистана высота снежного покрова составляет 15−25 см, в центральных (Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Ташкентская) областей и восточных областях (Андижанская, Наманганская и Ферганская области) — 30−65 см.

В горных районах республики максимальная высота снега достигала 140−180 см.

Максимальная высота снежного покрова в Ташкенте 54 см наблюдалась в 1969 году, высота снежного покрова в январе этого года — 26 см.

«Как было сказано выше, холодные дни, продолжающиеся сегодня в нашей стране, не являются самыми сильными холодами за всю историю гидрометеорологических наблюдений», — констатировали синоптики. Низкая температура, наблюдавшаяся в ночь с 12 на 13 января этого года, стала пиком холодных воздушных потоков, проникших в Узбекистан под воздействием антициклона.

Центр антициклона перемещается на восток через южные области Казахстана с 13 января, но на территории Узбекистана, которая находится под влиянием его периферии, холод сохранится до следующей недели.