Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана уточнила, какой должна быть температура при проведении занятий в учебных помещениях, сообщило УзА.

Согласно требованиям охраны труда при проведении занятий в учебных помещениях при лёгком физическом труде температура воздуха должна составлять +21 градус Цельсия, при труде средней тяжести — +17 градусов, а при тяжёлом труде — не ниже +16 градусов.

В учебной лаборатории физики температура воздуха должна составлять от +18 до +21 градусов, влажность воздуха — 40−60%.

Туалеты на территории учебных заведений должны быть обеспечены горячей водой и подключены к системе канализации. При отсутствии системы канализации по согласованию с органами государственного санитарного контроля в учебных заведениях должны устанавливаться душевые кабины и умывальники, не загрязняющие поверхность пола и без подтёков.