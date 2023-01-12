Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на пленарном заседании саммита «Голос глобального Юга», прошедшего в онлайн-формате под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди, сообщила пресс-служба главы государства.

В мероприятии, организованном в рамках председательства Индии в «Большой двадцатке» (G20), также участвовали президенты Вьетнама Нгуен Суан Фук, Гайаны Мохамед Ирфаан Али, Мозамбика Филипе Ньюси, Сенегала Маки Салл, премьер-министры Бангладеш Шейх Хасина, Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, Таиланда Прают Чан Оча, Камбоджи Хун Сен и Папуа — Новой Гвинеи Джеймс Марапе.





На саммите обсуждались вопросы устойчивого развития, ориентированного на интересы человека, состоялся обмен мнениями и предложениями по углублению взаимовыгодного сотрудничества в целях продвижения интересов и решения актуальных проблем развивающихся стран, в том числе в сферах экономики, экологии, энергетической и продовольственной безопасности, здравоохранения, развития человеческих ресурсов, инноваций, туризма и других направлениях.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своём выступлении дал оценку актуальным тенденциям развития международной ситуации и поделился видением приоритетных задач, стоящих перед развивающимися странами.

«Сегодня мировое сообщество сталкивается с негативными последствиями различных противоречий и конфликтов, экономического кризиса. Мы являемся свидетелями сокращения открытого диалога и взаимного доверия в международных отношениях», — отметил лидер страны.

Как подчеркнул глава Узбекистана, пандемия коронавируса, проблемы продовольственной и энергетической безопасности, экологии негативно сказываются на перспективах глобального развития.

Президент Узбекистана выдвинул ряд предложений по вопросам повестки дня мероприятия.

Прежде всего, отмечена важность совершенствования системы международной торговли, которая должна учитывать «Голос глобального Юга».

Необходимо создать условия для реализации потенциала развивающихся стран, до сих пор сталкивающихся с различными препятствиями и ограничениями при выходе на новые рынки, сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент также отметил целесообразность включения в повестку дня мирового саммита вопросов обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, формирования глобальной логистической сети и цепочек добавленной стоимости, содействия привлечению инвестиций и передовых технологий в развивающиеся страны.

Ещё один стратегический вопрос — продвижение в рамках международного коридора «Север-Юг» проекта строительства железной дороги через Афганистан с выходом к Индийскому океану, направленного на укрепление взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией. Лидер Узбекистана пригласил партнёров принять активное участие в этом важном проекте.

Анализ также показывает, что в условиях перехода к «зелёной экономике» между развитыми и развивающимися странами всё больше возрастает технологический разрыв. В этой связи глава Узбекистана предложил создать информационный банк зелёных технологий и инноваций для «Глобального Юга» при поддержке ведущих стран мира.

Другим актуальным вопросом является развитие человеческого капитала и повышение качества профессионального образования.





«Мы должны широко вовлекать нашу талантливую молодёжь в разработку национальных и международных программ в области изменения климата, рационального использования водных ресурсов, альтернативной энергетики, цифровизации и других приоритетных направлениях», — подчеркнул президент Шавкат Мирзиёев.

Исходя из этого, он выдвинул инициативу о создании постоянно действующей диалоговой платформы «Голос молодёжи Юга».

В целях обеспечения глобального мира и безопасности глава нашего государства призвал поддержать продвигаемое Узбекистаном предложение о создании международной переговорной группы по проблематике Афганистана.