В Байсунском районе Сурхандарьинской области днём 9 января два человека избили врача районного медицинского объединения, сообщила пресс-служба областного УВД.

Сообщается, что врач Ф. Ж. получил удар, после чего упал на землю. Судебно-медицинская экспертиза оценила телесное повреждение у врача как лёгкое.

10 января в отношении двух человек — Ш. Х. и Ш. Х. — было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 277 (хулиганство, совершённое группой лиц) Уголовного кодекса Узбекистана.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что конфликт между мужчинами возник по личному вопросу и перерос в драку.

У врача были диагностированы закрытый перелом носа, контузия глазного яблока правого глаза и ушиб челюсти с правой стороны. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.