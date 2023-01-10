Министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана сообщило, что учёба в вузах, техникумах, колледжах, профессиональных школах и академических лицеях начнётся с 11 января поэтапно по согласованию с местными хокимиятами. Ранее в связи с ожидаемым резким похолоданием каникулы во всех образовательных учреждениях были продлены до 17 января.

Решение предоставить полномочия решать, когда возобновлять учёбу, принял Кабинет министров. Сообщается, что во всех образовательных учреждениях созданы круглосуточно работающие штабы. В период с 10 до 18 января в них запрещено проведение каких бы то ни было собраний и мероприятий, отвлекающих от основной работы, в том числе виртуальных.

На руководителей образовательных учреждений и местные власти возложены задачи обеспечить стабильную работу отопления, а также безопасное передвижение студентов и учащихся до учебных заведений.

Разрешено вносить изменения в график занятий в зависимости от условий.

Студентам рекомендовано до 20 января готовиться к экзаменам. До этой даты итоговый контроль проводиться не будет.

Для студентов, которые по погодным условиям не могут посещать учёбу и готовиться к экзаменам, должны быть подготовлены дистанционные программы, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Хорезмской области с 11 января решено открыть школы, а в Андижанской области — все образовательные учреждения.