Узбекистан готов выделить отдельную индустриальную зону исключительно для французских компаний с обеспечением всей необходимой производственной инфраструктуры. Об этом на узбекско-французском бизнес-форуме в Париже 18 ноября заявил вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Наряду с этими возможностями мы готовы предоставить гораздо более выгодные условия, такие как закупку [продукции], любые преференции в зависимости от того, в какие направления наши французские партнёры инвестируют. Мы уверены, что синергия научных разработок, инноваций и технологий наших французских партнёров с инфраструктурным и кадровым потенциалом Узбекистана обеспечит стабильное развитие будущих совместных проектов», — заявил он.

Вице-премьер перечислил наиболее перспективные направления, в которых можно рассматривать совместное сотрудничество.

Во-первых, зелёная энергетика. Благодаря климатическим условиям в Узбекистане есть большие возможности для использования возобновляемых источников энергии.

В соответствии с принятой стратегией Узбекистан планирует к 2026 году увеличить долю энергии из альтернативных источников в общей генерации до 25%.

«Мы также намерены развивать научно-технический потенциал, создавать условия для прикладных исследований, готовить специалистов по возобновляемым источникам энергии. Мы заинтересованы в дальнейшем привлечении иностранных инвестиций в зелёные проекты и приветствовали бы участие в этих проектах наших французских партнёров», — сказал министр.

Второе направление — банковско-финансовый сектор. Узбекистан намерен углублять реформы в этом направлении, включая создание здоровой конкуренции, активное привлечение иностранных банков, многократное сокращение доли госбанков, создание эффективного фондового рынка.

«В этой связи присутствие французских банков на нашем рынке важно для увеличения количества совместных инвестиционных проектов. Приглашаем ведущие французские банки, в том числе Societe Generale, Crédit Agricole и многие другие, к участию в процессе приватизации банковского сектора Узбекистана», — отметил Жамшид Ходжаев.

Третье направление — автомобильная промышленность и производство комплектующих. Узбекистан является единственным производителем легковых автомобилей в Центральной Азии с полным производственным циклом и уровнем локализации более 60%. Сегодня общий объем производства автомобилей превышает 300 тысяч автомобилей в год.

За последние годы созданы предприятия по локализации сотен различных автокомпонентов. При этом страна продолжает импортировать комплектующие на сумму более 2 млрд долларов в год. «Мы поставили цель выпускать до 500 тысяч автомобилей в год. В этом направлении мы также видим большие перспективы сотрудничества с нашими французскими партнёрами», — указал он.

Четвёртое направление — фармацевтическая промышленность. Ёмкость фармацевтического рынка Центральной Азии составляет 6 млрд долларов, в том числе 2 млрд долларов приходится на долю Узбекистана.

По словам вице-премьера, Узбекистан является ведущим производителем лекарственных средств в регионе. Страна покрывает до 50% потребностей внутреннего рынка. Местные фармацевтические компании также работают в соседних странах.

Объём экспорта узбекской фармацевтической продукции за последние 5 лет увеличился почти в 5 раз. Разработано около 30 оригинальных лекарственных средств.

«Учитывая огромный опыт и возможности Франции в этой области, мы приглашаем наших французских друзей к созданию совместных производств онкологических, антибактериальных, кардиопротекторных и других жизненно необходимых препаратов», — сказал Жамшид Ходжаев.

Пятое направление — пищевая промышленность. Узбекистан является одним из ведущих мировых производителей фруктов и овощей. Ежегодно в стране выращивается более 22 миллионов тонн фруктов и овощей, а доля их переработки составляет всего 15%.

«Мы намерены привлекать французские технологии, знания и опыт развития нашего агропромышленного комплекса для реализации совместных проектов по развитию виноделия, животноводства, садоводства и семеноводства, а также органического земледелия с использованием кластерного подхода», — подчеркнул министр.

Напомним, президент Шавкат Мирзиёев 21−22 ноября посетит Париж с официальным визитом.