Овощной салат с курицей
Салат с курицей — отличный вариант полноценного ужина.
Салат с булгуром
Салат с булгуром можно рассматривать и в качестве гарнира к мясу или курице.
Гречка с курицей и грибами
Рецепт гречки с курицей и шампиньонами.
Фаршированные помидоры
Рецепт диетического блюда, которое готовится очень быстро.
Салат с красной фасолью
Салат, который можно подавать самостоятельно или в качестве гарнира к мясным блюдам.
Быстрая курица с овощами в пергаменте
Курица готовится в пергаменте, словно на пару, сохраняя все полезные микроэлементы.
Диетический банановый кекс
Этот банановый кекс могут себе позволить даже те, кто следит за своей фигурой.
Овсяно-банановые кексы
Воздушные кексы, которые не содержат муку или сахар.