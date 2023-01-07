Овощной салат с курицей





Салат с курицей — отличный вариант полноценного ужина.

Салат с булгуром





Салат с булгуром можно рассматривать и в качестве гарнира к мясу или курице.

Гречка с курицей и грибами





Рецепт гречки с курицей и шампиньонами.

Фаршированные помидоры





Рецепт диетического блюда, которое готовится очень быстро.

Салат с красной фасолью





Салат, который можно подавать самостоятельно или в качестве гарнира к мясным блюдам.

Быстрая курица с овощами в пергаменте





Курица готовится в пергаменте, словно на пару, сохраняя все полезные микроэлементы.

Диетический банановый кекс





Этот банановый кекс могут себе позволить даже те, кто следит за своей фигурой.

Овсяно-банановые кексы





Воздушные кексы, которые не содержат муку или сахар.