В Акдарьинском районе Самаркандской области в конце декабря мужчина убил свою жену и 5-месячного ребёнка и повесился, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Сообщение об инциденте поступило в областное УВД 24 декабря в 23:20 из отделения скорой помощи медицинского объединения Акдарьинского района. Тела трёх членов семьи обнаружил житель махалли «Галаравот», который пришёл в их дом.

Согласно предварительной оперативной информации и показаниям свидетелей, мужчина в ходе ссоры дважды ударил жену ножницами в шею, а затем задушил руками ребёнка, лежавшего в кроватке. После этого он повесился.

25 декабря районная прокуратура возбудила уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 97 (умышленное убийство двух или более лиц и лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся предварительное следствие.