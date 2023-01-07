Поздно вечером 6 января православные Ташкента собрались в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы, чтобы отметить Рождество Христово. Богатое убранство собора, золочёные иконы и горящие свечи притягивали взгляды. Прихожане выстроились вдоль стен — от дверей к алтарю, — чтобы пропустить к месту службы митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия.
В ожидании владыки люди переговаривались, ставили свечи. По пути к алтарю митрополит благословлял прихожан. Священнослужители помогли ему облачиться в праздничную рясу и надеть митру (головной убор, надеваемый во время богослужения).
В храме тихо горели свечи, разносился аромат миро и ладана. Верующие исполняли псалмы, священнослужители читали молитвы и Евангелие.
Архиерейский хор Свято-Успенского Кафедрального собора исполнял древние рождественские богослужебные песнопения на церковнославянском языке. Тексты песен прославляют Рождество и рассказывают, кто такой Иисус Христос, почему он родился и какую спасительную миссию несёт.
К началу службы части верующих не хватило места в храме. Для участия в литургии всего прихода во дворе собора ежегодно ведётся видеотрансляция. На улице проходила ярмарка. Прихожанам предлагалось согреться чаем, перекусить праздничными пирогами и приобрести рождественские подарки близким: сувениры, мёд, травяные сборы.
За полночь число прихожан уменьшилось. Оставшиеся готовились к Таинству Причастия, к которому традиционно допускаются только те крещёные православные, которые прошли Таинство Исповеди.
Рождественское послание митрополита Викентия зачитал священник. В нём говорилось о том, что Рождество Христово — это праздник мира. Священнослужители и прихожане выстроились перед владыкой, он совершил над ними священнодействие.
Торжественная ночная литургия завершилась в 3:30 утра. Прихожане поздравляли друг друга с Рождеством, а затем разошлись.
О Рождестве в православной культуре
Рождество Христово — один из главных христианских праздников. В интервью «Газете.uz» в 2021 году владыка Викентий рассказывал, что Рождество — это начало исполнения Божьего обещания, которое он дал за 5508 лет до рождения Христа.
Православное Рождество по своему смыслу ничем не отличается от католического. Есть отличия, связанные с богослужебной традицией, в блюдах, которые принято подавать на рождественский ужин.
Перед Рождеством православные соблюдают 40-дневный пост. Верующие воздерживаются от пищи животного происхождения, чтобы очистить себя от страстей, возрасти духовно, стать выше и чище и избавиться от предвзятости в своих суждениях.
Традиционно перед Рождеством 6 января празднуется сочельник — преддверие Рождества. В этот день принято соблюдать особо строгий пост. Некоторые верующие принимают очень скромную пищу или совсем воздерживаются от неё.
Православные верят, что перед тем, как выйти на служение, основатель христианства Иисус Христос постился в течение 40 дней. В последующем, когда зародилась Церковь Христова, 40 дней постились люди, готовящиеся к Таинству Крещения. Вскоре Церковь постановила поститься всем верующим перед Рождеством и Пасхой. Так возникли Рождественский и Великий посты. Последний предшествует Пасхе и длится семь недель.
Митрополит Викентий отмечал, что в сочельник, а также в течение всего рождественского поста принято совершать дела милосердия.
«И не только в дни предрождественские, но и после Рождества тоже мы имеем такую традицию — помогать людям нуждающимся, бедным. Мы посещаем больницы, дома престарелых, дарим им какие-то подарки, просто поздравляем с праздником. Такое общение с людьми даёт нам радость. Таким образом, мы пытаемся и стараемся подражать Христу, который сам подал руку помощи нам, а мы подаём руку помощи нуждающимся, людям в тяжёлом состоянии, может быть, болезненном. Потому что Господь сказал: „Тот, кто помогает ближнему своему, помогает самому мне“. Мы видим в ближнем нашем самого Христа, и мы помогаем ему с особой любовью и почтением, потому что мы почитаем тем самым самого Христа».
Рождественский пост всегда выпадает на Новый год. Это произошло вследствие расхождения между старым и новым стилями календаря. Глубоко верующие относятся к этому спокойно, встречают Новый год с благодарением за то, что Бог помог пройти предыдущий год, рассказывал владыка.
Митрополит Викентий продолжил, что 7 января начинаются святочные дни, посвящённые Рождеству. Они продлятся до праздника Крещения Господня, который отмечается 19 января. В святки принято ходить в гости к близким, поздравлять и угощать их, посещать нуждающихся, совершать дела милосердия по отношению к ним и славить Иисуса Христа.