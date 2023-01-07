Поздно вечером 6 января православные Ташкента собрались в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы, чтобы отметить Рождество Христово. Богатое убранство собора, золочёные иконы и горящие свечи притягивали взгляды. Прихожане выстроились вдоль стен — от дверей к алтарю, — чтобы пропустить к месту службы митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия.

В ожидании владыки люди переговаривались, ставили свечи. По пути к алтарю митрополит благословлял прихожан. Священнослужители помогли ему облачиться в праздничную рясу и надеть митру (головной убор, надеваемый во время богослужения).

В храме тихо горели свечи, разносился аромат миро и ладана. Верующие исполняли псалмы, священнослужители читали молитвы и Евангелие.

Архиерейский хор Свято-Успенского Кафедрального собора исполнял древние рождественские богослужебные песнопения на церковнославянском языке. Тексты песен прославляют Рождество и рассказывают, кто такой Иисус Христос, почему он родился и какую спасительную миссию несёт.

К началу службы части верующих не хватило места в храме. Для участия в литургии всего прихода во дворе собора ежегодно ведётся видеотрансляция. На улице проходила ярмарка. Прихожанам предлагалось согреться чаем, перекусить праздничными пирогами и приобрести рождественские подарки близким: сувениры, мёд, травяные сборы.

За полночь число прихожан уменьшилось. Оставшиеся готовились к Таинству Причастия, к которому традиционно допускаются только те крещёные православные, которые прошли Таинство Исповеди.

Рождественское послание митрополита Викентия зачитал священник. В нём говорилось о том, что Рождество Христово — это праздник мира. Священнослужители и прихожане выстроились перед владыкой, он совершил над ними священнодействие.

Торжественная ночная литургия завершилась в 3:30 утра. Прихожане поздравляли друг друга с Рождеством, а затем разошлись.

О Рождестве в православной культуре

Рождество Христово — один из главных христианских праздников. В интервью «Газете.uz» в 2021 году владыка Викентий рассказывал, что Рождество — это начало исполнения Божьего обещания, которое он дал за 5508 лет до рождения Христа.

Православное Рождество по своему смыслу ничем не отличается от католического. Есть отличия, связанные с богослужебной традицией, в блюдах, которые принято подавать на рождественский ужин.

Перед Рождеством православные соблюдают 40-дневный пост. Верующие воздерживаются от пищи животного происхождения, чтобы очистить себя от страстей, возрасти духовно, стать выше и чище и избавиться от предвзятости в своих суждениях.

Традиционно перед Рождеством 6 января празднуется сочельник — преддверие Рождества. В этот день принято соблюдать особо строгий пост. Некоторые верующие принимают очень скромную пищу или совсем воздерживаются от неё.

﻿Православные верят, что перед тем, как выйти на служение, основатель христианства Иисус Христос постился в течение 40 дней. В последующем, когда зародилась Церковь Христова, 40 дней постились люди, готовящиеся к Таинству Крещения. Вскоре Церковь постановила поститься всем верующим перед Рождеством и Пасхой. Так возникли Рождественский и Великий посты. Последний предшествует Пасхе и длится семь недель.

Митрополит Викентий отмечал, что в сочельник, а также в течение всего рождественского поста принято совершать дела милосердия.

«И не только в дни предрождественские, но и после Рождества тоже мы имеем такую традицию — помогать людям нуждающимся, бедным. Мы посещаем больницы, дома престарелых, дарим им какие-то подарки, просто поздравляем с праздником. Такое общение с людьми даёт нам радость. Таким образом, мы пытаемся и стараемся подражать Христу, который сам подал руку помощи нам, а мы подаём руку помощи нуждающимся, людям в тяжёлом состоянии, может быть, болезненном. Потому что Господь сказал: „Тот, кто помогает ближнему своему, помогает самому мне“. Мы видим в ближнем нашем самого Христа, и мы помогаем ему с особой любовью и почтением, потому что мы почитаем тем самым самого Христа».

Рождественский пост всегда выпадает на Новый год. Это произошло вследствие расхождения между старым и новым стилями календаря. Глубоко верующие относятся к этому спокойно, встречают Новый год с благодарением за то, что Бог помог пройти предыдущий год, рассказывал владыка.

Митрополит Викентий продолжил, что 7 января начинаются святочные дни, посвящённые Рождеству. Они продлятся до праздника Крещения Господня, который отмечается 19 января. В святки принято ходить в гости к близким, поздравлять и угощать их, посещать нуждающихся, совершать дела милосердия по отношению к ним и славить Иисуса Христа.