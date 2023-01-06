В Сурхандарьинской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли женщина и младенец, сообщила пресс-служба УБДД УВД области.

ДТП произошло 4 января на 122-м км автодороги 4Р-101, проходящей через махаллю «Чинор» в Узунском районе. Автомобиль ВАЗ-21011 столкнулся с ехавшим в этом же направлении КамАЗом и перевернулся.

Женщина и ребёнок 2022 года рождения в легковом автомобиле получили тяжёлые травмы и скончались в больнице.

Причинами ДТП указаны неопытность водителя ВАЗ-21011 и превышение допустимой скорости.