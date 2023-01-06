Сотрудник зоопарка в Ходжаабадском районе Андижанской области скончался после нападения медведя, сообщила пресс-служба областного УВД.

Инцидент произошёл 3 января в 16:00. Работник зоопарка А. Г. зашёл в вольер к медведю, чтобы покормить его. Животное бросилось на него и укусило за шею. От полученных тяжёлых травм мужчина скончался на месте.

Следственный отдел ОВД Ходжаабадского района проводит расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В декабре 2018 года в этом же зоопарке охранник стал жертвой нападения двух львов. Зоопарк на тот момент ещё не был официально открыт.