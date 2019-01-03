30 декабря примерно в 16:30 в зоопарке Ходжаабадского района Андижанской области охранник Х. А. стал жертвой нападения двух львов. Зоопарк, созданный компанией Usmonobod Fayzi, еще не был введен в строй, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным Генпрокуратуры, охранник вошел в клетку, чтобы поиграть со львами. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина погиб на месте из-за «многочисленных открытых ран шеи и других частей тела, острых ссадин на спине, а также острой сосудистой недостаточности».

На место происшествия прибыли районный прокурор, его первый заместитель, начальник районного отдела внутренних дел и следственная группа. Доследственная проверка ведется следственным отделом РОВД.

31 декабря была назначена проверка в Главном управлении занятости Андижанской области на соблюдение правил охраны труда и техники безопасности.