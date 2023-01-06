Два этажа Центрального выставочного зала Академии художеств Узбекистана занимают в эти дни выставки «Художник и природа» и «Полёт мыслей».





Первая представляет собой мини-версию традиционной экспозиции республиканского масштаба, которую собирают ежегодно на протяжении 37 лет. Впервые её организовала группа художников-энтузиастов пленэрной живописи во главе с Юрием Чернышёвым. Для участников выставка стала выражением их стремления к постижению окружающего мира и совершенствованию профессионального мастерства.





Этих же ориентиров придерживаются живописцы, которые продолжают традицию спустя почти четыре десятилетия. В экспозиции представлены работы Э. Базарова, Ж. Абдуллаева, Х. Саттарова, У. Нигматова, З. Фахрутдинова, Б. Обидова, У. Алимова, О. Мухаммадалиева и других.

Большая часть — пейзажи: горные, городские, написанные в разное время суток и года. Характерная черта картин — реалистичность уровня фотографий.

На этом безупречно ровном фоне выделяются экспрессивностью работы художников Юрия Гребенюка и Алишера Хамдамова. Оба пишут свободно, пастозно, создают на холстах выразительный рельеф. Однако если в случае с Гребенюком рельеф кажется самоцелью, то для Хамдамова он лишь средство для личного художественного высказывания.

Живописцы М. Махмудов и Х. Ибрагимов обратились к трагедии Арала. Первый пишет агонию, второй — дни накануне беды. Предвестником её выступает красивый закат, в который корабли больше никогда не уйдут.

Скульптура представлена работами Людвиги Нестерович.





Выставка «Полёт мыслей» развернулась на втором этаже. Она приурочена к 25-летию Академии художеств. Экспозиция состоит преимущественно из полотен художников-академиков, среди которых Владимир Бурмакин, Янис Салпинкиди, Джавлон Умарбеков, Леким Ибрагимов, Файзулла Ахмадалиев, Акмаль Нур, Гафур Кадыров, Сарсенбай Байбосинов, Аслиддин Исаев и другие.

«Мы иногда даём возможность самим академикам решать, что они хотят выставить, обсуждаем и приходим к единому мнению. В процессе подготовки выставки как раз ориентировались на инициативу самих художников, которые, в свою очередь, решили показать главные ориентиры на сегодняшний день», — сказала искусствовед Лобар Мирзабаева.

Большая часть работ, вошедших в экспозицию, создана за последние пять лет.

Полотнами, вышедшими из-под кисти в 1998—2008 годах, иллюстрирует свой творческий путь Владимир Бурмакин. Его «Звуки весеннего равноденствия» подтверждают открытость мастера к экспериментам с формами и цветом.

В отличной форме находится живописец Янис Салпинкиди, который черпает вдохновение в красоте молодости, а также истории и притчах. Его картины — произведения сложносочинённые. В них много планов, фигур, которые часто являются отсылками к известным холстам, событиям, образам.

Стабильность, по мнению Лобар Мирзабаевой, отличает художника Акмаля Нура.

Заставляют себя разглядывать картины самаркандского живописца Аслиддина Исаева. Словно подёрнутые дымкой, они полны поэзии, света. Фигуры на холстах будто норовят ускользнуть от взгляда, скрыться за мозаичными мазками. Чем охотнее зрители следует за ними «вглубь» картины, тем вероятнее очаровываются таинственным миром, который художник создаёт по образу и подобию окружающего.

Помимо живописи, в зале в скромном количестве демонстрируются скульптуры И. Джаббарова, керамика академиков А. Рахимова, Ш. Азимова, а также резьба по дерева, традиции которой продолжают академики С. Рахматуллаев, О. Файзуллаев.

Посетители выставочного зала могут увидеть и работы скульптора, профессора Ташкентского архитектурно-строительного института Марины Бородиной.

Одна из них — под названием «Поэт» — представляет собой хороший образец городской скульптуры. Фигуры мечтательного человека и кота вызывают желание взаимодействовать: сесть рядом, прикоснуться, сфотографироваться. Такие арт-объекты обрастают легендами, приметами, как, например, знаменитый бронзовый бык на Манхэттене — люди верят, что он принесёт удачу, если подержаться за рога.





Другой скульптурный проект Марина Бородина разработала для конкурса на создание памятника Игорю Савицкому, основателю Государственного музея искусств Каракалпакстана. Его в августе прошлого года объявила Академия художеств. Эскизные проекты принимались до 5 октября 2020 года, однако после смотра работ было принято решение продлить конкурс до 30 января 2023-го, поскольку организаторы не одобрили ни одно из поступивших предложений.





Скульптор изобразила Савицкого молодым, каким, по её словам, его мало кто знает и помнит. Силуэт сидящей скульптуры простой; поза свободная, естественная. Рядом в картинной раме разместилась объёмная фигура быка, которая отражает символ музейной коллекции — работу «Бык» художника Евгения Лысенко, также известную под названием «Фашизм наступает».

«Савицкий попал в Каракалпакстан с археологической экспедицией Толстова, поэтому на раме, из которой выпрыгивает „призрак“ быка, я изобразила барельефом крепости Хорезма, на которых он работал», — рассказала Марина Бородина.

Посетители ЦВЗ могут увидеть и серию графических работ художника Анвара Мамаджанова «101 узбек». Она посвящена подвигу пленных солдат из Узбекской ССР в концлагере «Амерсфорт» в годы Второй мировой войны.

Выставки «Художник и природа» и «Полёт мыслей» задержатся в ЦВЗ до 15 января.