Академия художеств Узбекистана объявила творческий конкурс на создание памятника Игорю Савицкому, основателю Государственного музея искусств Каракалпакстана.

Создание памятника было предусмотрено постановлением правительства о развитии сферы культуры и искусства в Каракалпакстане от мая 2021 года. Работы по установке памятника на территории музея, а также благоустройству в Нукусе кладбища, где похоронен художник, были запланированы на 2021−2022 годы.

4 августа отмечалось 107-летие со дня рождения Савицкого. В этот день общественность обращала внимание на то, что памятника основателю музея до сих пор нет.

Согласно условиям конкурса, памятник должен иметь уникальное художественно-архитектурное решение, последовательность художественного замысла и отвечать высоким эстетическим требованиям.

Конкурс открыт для участия профессиональных скульпторов, имеющих опыт работы в сфере монументального искусства, говорится в сообщении.

Эскизные проекты будут приниматься до 5 октября в Академии художеств по адресу: Ташкент, ул. С. Азимова, 35. Телефоны: 71−232−06−75, 94−630−77−55.