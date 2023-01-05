В среду, 4 января, в 14:30 в Центр управления чрезвычайными ситуациями УЧС Ташкентской области поступило сообщение о том, что группа туристов отправилась в горы Бостанлыкского района, где один из них поскользнулся, упал в реку и не смог выбраться.

Как сообщила пресс-служба МЧС, спасатели Чимганского спасательного отряда незамедлительно прибыли на место происшествия и провели поисково-спасательные работы.

В результате человек был вызволен из реки, после чего спасатели помогли ему спуститься с горы.