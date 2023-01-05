Число заражений коронавирусом в мире вновь растёт, каждую неделю от него умирают 10 тысяч человек, заявил 4 января генеральный директор Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Гебрейесус.

«И это только те данные, что нам известны. Реальные цифры, скорее всего, гораздо выше», — отметил он.

«Мы крайне обеспокоены текущей эпидемиологической картиной по COVID-19, где одновременно в нескольких частях мира наблюдается рост инфицирования и быстрое распространение подварианта [ковида]», — сказал Тедрос Гебрейесус.

На протяжении большей части 2021 года заболеваемость была на низком уровне, в немалой степени благодаря масштабной кампании вакцинации. Однако в мире сохраняется неравенство в доступе к мерам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

Эксперты сейчас отслеживают несколько подвидов штамма коронавируса «омикрон». По словам специалиста ВОЗ Марии ван Керкхове, главный критерий — насколько заразен тот или иной штамм, а также насколько он способен обходить иммунную защиту, обеспеченную перенесённой болезнью или прививкой.

«Чем больше вирус распространяется, тем больше угроза мутаций», — отметила Мария ван Керкхове.

В США и Европе наблюдается рост заражений подварианта «омикрона» XBB.1.5. Выявленный в октябре, к настоящему времени он был обнаружен почти в 30 странах и является сейчас наиболее быстро распространяемым.

Тедрос Гебрейесус призвал Китай регулярно предоставлять оперативную и проверенную информацию о госпитализации и смертности, а также проводить секвенирование генома в более полной форме в режиме реального времени.

«В ВОЗ обеспокоены угрозами населению Китая и напоминают о важности вакцинации, включая бустерные дозы. Вакцинация защищает от госпитализации, тяжёлого течения болезни и смерти», — добавил он.

В то же время глава ВОЗ выразил надежду, что в 2023 году пандемию удастся победить. «COVID-19, скорее всего, останется основной темой обсуждений, но я верю и надеюсь, что благодаря правильным усилиям этот год будет годом, когда чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения официально завершится», — сказал он.