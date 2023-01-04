Стоимость одежды, которая была замечена на президенте Кыргызстана Садыре Жапарове в 2022 году, в 2,5 раза превышает его годовой доход. Об этом сообщает 24.kg.

Согласно декларации, опубликованной Налоговой службой страны в декабре, президент Кыргызстана в 2021 году заработал 997,8 тысячи сомов (около 11,6 тысячи долларов). Это значит, что месячный заработок президента составил 83,1 тысячи сомов (945,3 доллара).

В собственности у него есть только земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 0,6 гектара и гараж.

Никаких данных о недвижимом имуществе или автомобилях не представлено. Нет и информации о доходах и имуществе ближайших родственников главы государства.

По данным издания, стоимость одной только куртки, в которой глава государства пришёл на закладку капсулы на месте строительства Куланакской ГЭС, превышает его годовой доход. Она стоит 1,26 млн сомов, или 15 зарплат Садыра Жапарова. Журналисты factcheck.kg выяснили, что Садыр Жапаров был в октябре на мероприятии в куртке итальянского бренда Loro Piana с внутренней отделкой и воротником из меха нутрии стоимостью 15,3 тысячи долларов.

8 февраля Садыр Жапаров встречался с продавцами рынка в куртке за 5900 долларов итальянского бренда Stefano Ricci. Летом 2021 года на встрече с главами государств стран Центральной Азии на нем был спортивный костюм от Stefano Ricci. Factcheck.kg тогда выяснил, что двойка стоит порядка 3000 долларов. А на праздновании Дня флага президент появился в двустороннем дождевике от SR за 4150 долларов.

Недавно на итоговом заседании Высшего Евразийского экономического совета Садыр Жапаров был замечен в туфлях с красной подошвой французского бренда Christian Louboutin за 72 тысячи рублей ($994,5), — выше его месячной зарплаты.

В августе 2022 года предметом обсуждения пользователей соцсетей стал кардиган главы государства от бренда Ermenegildo Zegna примерно за 5000 долларов, что почти в пять раз превышает ежемесячную зарплату Садыра Жапарова.

В январе 2022 года Садыр Жапаров и первая леди Айгуль Жапарова отдыхали на горнолыжной базе в Караколе, где на супругах также были «дорогостоящие костюмы»: на главе государства куртка от Lynn стоимостью 1099 евро (примерно 105 тысяч сомов, что в 1,5 раз превышает его месячный доход), а на первой леди — предположительно от Toni Sailer, средняя цена курток этого бренда — от 900 до 1300 евро (80−120 тысяч сомов).

Только за минувший год в гардеробе Садыра Жапарова заметили одежду почти на 2,5 млн сомов, что в 2,5 раза превышает его годовой доход, пишет 24.kg.

Гардероб президента Узбекистана в последний раз обсуждали в июне 2019 года. Шавкат Мирзиёев был замечен в кроссовках Z Zegna ориентировочной стоимостью 400−550 долларов.

В Узбекистане все ещё не внедрена система декларации доходов госслужащих, хотя это было предусмотрено постановлением президента с 1 января 2022 года.

