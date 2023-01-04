В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками управления Службы государственной безопасности по Самаркандской области и военнослужащими Пограничных войск, было обнаружено 20 кг и 3 гр опия и 6 кг и 5 гр гашиша, сообщило УзА.

Наркотики были оставлены неизвестными вблизи узбекско-таджикской границы на территории Булунгурского района.

Возбуждено уголовное дело по статьям 246 (Контрабанда) и 273 (Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами с целью сбыта, а равно их сбыт) Уголовного кодекса Узбекистана. Принимаются меры по установлению личности владельцев этих наркотиков.