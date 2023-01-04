Свыше 2 миллионов водительских удостоверений (из имеющихся около 6 миллионов) и более 557 тысяч технических паспортов автомобилей до сих пор не заменены на новые, сообщили в СБДД ДОБ МВД Узбекистана.

Сроки замены прав и техпаспортов истекают в 2023 году. Они зависят от года выдачи документов:

для документов, выданных до 2010 года, — 31 марта;

выданных в 2010—2012 годах — 30 июня;

в 2013—2015 годах — 30 сентября;

после 2015 года — 31 декабря.

Документы, не заменённые в установленный срок, будут считаться недействительными.

Новые водительские удостоверения и техпаспорта были введены с октября 2017 года. Завершить их обмен планировалось до конца 2020 года, этот срок продлевался три раза.

Обменять права можно в том числе в центрах госуслуг вне зависимости от места выдачи прав, заявление можно подать онлайн.