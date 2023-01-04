В ночь на 4 января в Бухаре на улице Мустакиллик произошёл взрыв в подвальном помещении здания учебного центра, сообщила пресс-служба УЧС Бухарской области.

Инцидент случился примерно в 00:52. Судя по фотографии в социальных сетях, здание принадлежит учебному центру «Шерзод Рахмон».

Взрывом были повреждены рамы и двери, а также 70 кв. м пластикового покрытия потолка. Снаружи здания обвалились части облицовки фасада. На фотографии также видно, что в здании выбиты стёкла.

Пострадавших нет. Причины взрыва устанавливаются, отмечается в сообщении.