Министерство финансов Узбекистана опубликовало закон о государственном бюджете на 2023 год, который был одобрен Законодательной палатой 22 декабря и направлен на рассмотрение в Сенат Олий Мажлиса. Как мы сообщали ранее, проект документа, как и в прошлом году, не был опубликован для общественного обсуждения на портале СОВАЗ.

Проект госбюджета на 2022 год и целевые показатели бюджета на 2023−2024 годы (PDF) разработаны на основе прогноза основных макроэкономических показателей.

Прогноз

Показатели

Прогноз на 2023 год

Целевые ориентиры

2024 год

2025 год

1.

Валовый внутренний продукт, млрд сумов

1 068 044

1 235 398

1 411 965

2.

Темп роста валового внутреннего продукта, %

5,3

5,6

6,0

3.

Индекс потребительских цен к декабрю прошлого года, %

9,5

5−6

5

4.

Темп роста промышленной продукции, %

5,1 — 6,9

6,0

7,2

5.

Темп роста производства в сельском, лесном и рыбном хозяйствах, %

3,5

3,7

3,9

6.

Темп роста розничного товарооборота, %

6,7

6,2

6,0

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) в 2023 году прогнозируется на уровне 1068 трлн сумов (1,068 квадриллиона), что выше первоначального целевого ориентира (972,7 трлн сумов). По прогнозам темпы роста ВВП составят 5,3% (против целевого ориентира 6,2%). Ожидается, что рост будет обеспечен за счёт увеличения промышленного производства на 5,1−6,9%, сферы услуг — на 6,7%, сельского хозяйства — 3,5%.

В 2022 году, как ожидается, уровень инфляции составит около 12% (ранее прогнозировалось на уровне 9%), а в 2023 году показатель должен снизиться до 9,5%.

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«Достижение этих показателей развития предполагается за счёт качественного продолжения начатых в каждой сфере структурных реформ», — заявили в Минфине.

По данным министерства, в соответствии со стратегией развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы, предусматривается реализация налогово-бюджетной политики со следующими приоритетами:

  1. развитие социальной направленности бюджетной политики, в том числе образования, здравоохранения и социальной защиты;
  2. решение актуальных проблем регионов, особенно махаллей, рациональное использование водных и земельных ресурсов, обеспечение охраны окружающей среды и природы;
  3. расширение поддержки молодёжи и женщин;
  4. поддержка предпринимательства, создание условий для «чистой конкуренции» в предпринимательской деятельности, поэтапная отмена налоговых и таможенных льгот;
  5. обеспечения ответственности, подотчётности и полномочий распределителей бюджетных средств первого уровня в отношении эффективного использования бюджетных средств, обеспечения стабильности госбюджета, исходя из передового зарубежного опыта и рекомендаций экспертов международных финансовых учреждений, повышение эффективности бюджетных расходов;

Прогноз (в млрд сумов)

Показатели

Прогноз на 2023 год

Бюджетные ориентиры на:

2024 год

2025 год

I.

Доходы консолидированного бюджета

310 677,9

353 697,8

397 219,4

1.

Доходы государственного бюджета

232 107,1

269 965,6

309 829,9

2.

Доходы государственных целевых фондов *

41 250,7

46 793,8

50 609,2

3.

Поступления в Фонд реконструкции и развития

11 712,0

11 394,2

9 959,0

4.

Доходы внебюджетных фондов бюджетных организаций

25 608,1

25 544,1

26 821,3

II.

Расходы консолидированного бюджета

343 212,6

387 197,1

428 363,6

1.

Расходы государственного бюджета *

227 866,6

255 324,1

285 570,5

2.

Расходы государственных целевых фондов

70 212,9

77 565,2

85 342,8

3.

Расходование средств Фонда реконструкции и развития

11 712,0

17 474,6

17 765,5

4.

Расходы внебюджетных фондов бюджетных организаций

25 608,1

25 033,2

26 284,9

5.

Расходы на государственные программы за счёт внешнего долга

7 813,0

11 800,0

13 400,0

III.

Трансферты в государственные целевые фонды

29 867,6

34 341,7

37 775,5

IV.

Сальдо консолидированного бюджета (профицит +, дефицит -)

-32 534,7

-33 499,3

-31 144,3

V.

Сальдо государственного бюджета и государственных целевых фондов
(профицит +, дефицит -)

-24 721,7

-16 129,8

-10 474,1

VI.

Погашение государственного долга

19 173,7

31 498,8

26 657,5

* Без учёта межбюджетных трансфертов.

Консолидированные доходы госбюджета (доходы госбюджета, доходы государственных целевых фондов и поступления в Фонд реконструкции и развития) на 2023 год планируются на уровне 310,7 трлн сумов (на 22% больше утверждённого прогноза на 2022 год и на 12,3% больше бюджетных ориентиров на 2023 год).

При этом консолидированные расходы госбюджета могут составить 343,2 трлн сумов (на 22,4% и 12,6% больше), что на 10,4% больше консолидированных доходов. Этот показатель составляет 32,1% ВВП, государство берет 1 сум из каждых 3 сумов, созданных экономикой, и перераспределяет их по своему усмотрению.

Доходы госбюджета на следующий год оцениваются в 232,1 трлн сумов, расходы — 227,8 трлн сумов.

Для повышения охвата бюджета и обеспечения полноты в соответствии с международными стандартами управления государственными финансами, с 2021 года в состав консолидированного бюджета включены планируемые расходы на государственные программы за счёт внешнего долга. В 2023 году эти расходы прогнозируются в размере 7,8 трлн сумов (в 2022 году планировалось 10,1 трлн сумов).

В результате в следующем году бюджеты госбюджета и государственных целевых фондов запланированы с дефицитом в размере 24,7 трлн сумов, или 2,3% к прогнозируемому ВВП, а дефицит консолидированного бюджета — 32,53 трлн сумов, или 3% к прогнозируемому ВВП. Дефицит продолжит расти в 2024 году и снизится в 2025-м.

Кроме того, устанавливается, что размер остатка госдолга, привлечённого от имени и под гарантию Узбекистана, не должен превышать 60% к ВВП текущего года.

При этом в 2023 году предельный чистый объём новых годовых соглашений по привлечению внутреннего и внешнего долга от имени и под гарантию Узбекистана планируется установить в размере 4,5 млрд долларов, из них для финансирования дефицита госбюджета — 2 млрд долларов, для финансирования инвестиционных проектов — 2,5 млрд долларов.

Ограниченный чистый объём государственных ценных бумаг, выпущенных от имени Узбекистана, планируется определить на уровне 17 трлн сумов. Предлагается не включать в него государственные ценные бумаги, выпущенные в течение финансового года и погашенные в текущем году.

Закон определяет правила распределения налогов и неналоговых доходов между бюджетными единицами. Как и в текущем году, в бюджеты районов и городов в полном объёме зачисляются следующие виды налогов:

  • налог на имущество физических лиц;
  • земельный налог с физических лиц;
  • налог на доходы, уплачиваемый физическими лицами на основании декларации о годовом доходе, получаемом от сдачи имущества в аренду, а также уплачиваемый индивидуальными предпринимателями;
  • налог за пользование водными ресурсами, за исключением налога, уплачиваемого электростанциями;
  • налог за пользование недрами по нерудным строительным материалам.

Распределение налогов в республиканский бюджет Каракалпакстана, областных бюджетов регионов и городской бюджет Ташкента осталось прежним, за исключением одного дополнения. Поступления по акцизному налогу на услуги мобильной связи, табачную и алкогольную продукцию, включая пиво, в соответствии с долей численности населения, областей и Ташкента в численности населения республики по состоянию на 1 июля года, предшествующего соответствующему финансовому году. При этом невыполненная часть прогноза по этим доходам будет покрываться из республиканского бюджета, а если будет превышение, то оставлено на усмотрение республиканского бюджета.

Увеличились доли по некоторым налогам, зачисляемым в республиканский бюджет Каракалпакстана, областных бюджетов регионов и городской бюджет Ташкента:

  • в Навоийской области — 80% (сейчас — 63%), в Ташкентской области — 63% (42%), в городе Ташкенте — 9% (5%), в Каракалпакстане и других областях — 100% от поступлений налога на доходы физлиц (кроме налога на доходы, уплачиваемого физлицами, а также ИП на основании декларации о годовом доходе, получаемом от сдачи имущества в аренду);
  • в Навоийской области — 78% (63%), в Ташкентской области — 63% (40%), в Ташкенте — 6% (5%), в Каракалпакстане и других областях — 100% от поступлений налога на прибыль (кроме налога на прибыль, уплачиваемого крупными налогоплательщиками согласно перечню, утверждаемому решением президента, нерезидентами, работающими в стране через постоянное учреждение, а также с доходов нерезидентов, удерживаемых у источника выплаты).

Налоговые поступления (в млрд сумов)


Показатели
Прогноз на 2022 год
2023
Разница

Доходы республиканского бюджета

162 587,00

183 477,80

20 890,80
1
Прямые налоги
44 342,00

47 162,10

2 820,10
1.1
Налог на прибыль
35 448,60

37 269,40

1 820,80

из них, по НГМК и АГМК
22 886,20

16 518,10

-6 368,10
1.2
Налог на доходы физических лиц
8 893,40

9 892,70

999,30
2
Косвенные налоги
69 814,40

84 515,50

14 701,10
2.1
Налог на добавленную стоимость (НДС)
53 300,00

63 775,40

10 475,40
2.2
Акцизный налог
11 687,80

13 988,10

2 300,30
2.3
Таможенная пошлина
4 826,60

6 752,00

1 925,40
3
Ресурсные платежи и налог на имущество
13 760,30

14 780,10

1 019,80
3.1
Налог за пользование недрами
13 760,30

14 780,10

1 019,80
4
Дивиденды (без учёта налога на прибыль с доходов в виде дивидендов)
30 222,30

29 532,20

-690,10

из них, по НГМК и АГМК
27 031,90

25 532,20

-1 499,70
5
Прочие доходы и другие неналоговые поступления
4 448,00

7 488,00

3 040,00

В 2023 году прогнозируются поступления по НДС в размере 63,8 трлн сумов (по данным Минфина, в 2022 году было 52,4 трлн сумов, хотя прогнозировалось 53,3 трлн сумов) или рост на 21,6%. При этом ожидается небольшой рост на налогу на прибыль (5,1%) из-за снижения поступления от Навоийского и Алмалыкского горно-металлургических комбинатов.

Подробнее с текстом закона можно ознакомиться по ссылке.

Как мы сообщали ранее, Законодательная палата обсудила и одобрила госбюджет Узбекистана на 2023 год менее чем за 3 часа (если суммировать общее время трёх чтений). Сам проект закона поступил в палату меньше недели назад и не прошёл общественное обсуждение. Документ был принят практически единогласно и без критики.