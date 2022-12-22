Министерство финансов Узбекистана опубликовало закон о государственном бюджете на 2023 год, который был одобрен Законодательной палатой 22 декабря и направлен на рассмотрение в Сенат Олий Мажлиса. Как мы сообщали ранее, проект документа, как и в прошлом году, не был опубликован для общественного обсуждения на портале СОВАЗ.
Проект госбюджета на 2022 год и целевые показатели бюджета на 2023−2024 годы (PDF) разработаны на основе прогноза основных макроэкономических показателей.
Прогноз
№
Показатели
Прогноз на 2023 год
Целевые ориентиры
2024 год
2025 год
1.
Валовый внутренний продукт, млрд сумов
1 068 044
1 235 398
1 411 965
2.
Темп роста валового внутреннего продукта, %
5,3
5,6
6,0
3.
Индекс потребительских цен к декабрю прошлого года, %
9,5
5−6
5
4.
Темп роста промышленной продукции, %
5,1 — 6,9
6,0
7,2
5.
Темп роста производства в сельском, лесном и рыбном хозяйствах, %
3,5
3,7
3,9
6.
Темп роста розничного товарооборота, %
6,7
6,2
6,0
Объем валового внутреннего продукта (ВВП) в 2023 году прогнозируется на уровне 1068 трлн сумов (1,068 квадриллиона), что выше первоначального целевого ориентира (972,7 трлн сумов). По прогнозам темпы роста ВВП составят 5,3% (против целевого ориентира 6,2%). Ожидается, что рост будет обеспечен за счёт увеличения промышленного производства на 5,1−6,9%, сферы услуг — на 6,7%, сельского хозяйства — 3,5%.
В 2022 году, как ожидается, уровень инфляции составит около 12% (ранее прогнозировалось на уровне 9%), а в 2023 году показатель должен снизиться до 9,5%.
«Достижение этих показателей развития предполагается за счёт качественного продолжения начатых в каждой сфере структурных реформ», — заявили в Минфине.
По данным министерства, в соответствии со стратегией развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы, предусматривается реализация налогово-бюджетной политики со следующими приоритетами:
- развитие социальной направленности бюджетной политики, в том числе образования, здравоохранения и социальной защиты;
- решение актуальных проблем регионов, особенно махаллей, рациональное использование водных и земельных ресурсов, обеспечение охраны окружающей среды и природы;
- расширение поддержки молодёжи и женщин;
- поддержка предпринимательства, создание условий для «чистой конкуренции» в предпринимательской деятельности, поэтапная отмена налоговых и таможенных льгот;
- обеспечения ответственности, подотчётности и полномочий распределителей бюджетных средств первого уровня в отношении эффективного использования бюджетных средств, обеспечения стабильности госбюджета, исходя из передового зарубежного опыта и рекомендаций экспертов международных финансовых учреждений, повышение эффективности бюджетных расходов;
Прогноз (в млрд сумов)
№
Показатели
Прогноз на 2023 год
Бюджетные ориентиры на:
2024 год
2025 год
I.
Доходы консолидированного бюджета
310 677,9
353 697,8
397 219,4
1.
Доходы государственного бюджета
232 107,1
269 965,6
309 829,9
2.
Доходы государственных целевых фондов *
41 250,7
46 793,8
50 609,2
3.
Поступления в Фонд реконструкции и развития
11 712,0
11 394,2
9 959,0
4.
Доходы внебюджетных фондов бюджетных организаций
25 608,1
25 544,1
26 821,3
II.
Расходы консолидированного бюджета
343 212,6
387 197,1
428 363,6
1.
Расходы государственного бюджета *
227 866,6
255 324,1
285 570,5
2.
Расходы государственных целевых фондов
70 212,9
77 565,2
85 342,8
3.
Расходование средств Фонда реконструкции и развития
11 712,0
17 474,6
17 765,5
4.
Расходы внебюджетных фондов бюджетных организаций
25 608,1
25 033,2
26 284,9
5.
Расходы на государственные программы за счёт внешнего долга
7 813,0
11 800,0
13 400,0
III.
Трансферты в государственные целевые фонды
29 867,6
34 341,7
37 775,5
IV.
Сальдо консолидированного бюджета (профицит +, дефицит -)
-32 534,7
-33 499,3
-31 144,3
V.
Сальдо государственного бюджета и государственных целевых фондов
-24 721,7
-16 129,8
-10 474,1
VI.
Погашение государственного долга
19 173,7
31 498,8
26 657,5
* Без учёта межбюджетных трансфертов.
Консолидированные доходы госбюджета (доходы госбюджета, доходы государственных целевых фондов и поступления в Фонд реконструкции и развития) на 2023 год планируются на уровне 310,7 трлн сумов (на 22% больше утверждённого прогноза на 2022 год и на 12,3% больше бюджетных ориентиров на 2023 год).
При этом консолидированные расходы госбюджета могут составить 343,2 трлн сумов (на 22,4% и 12,6% больше), что на 10,4% больше консолидированных доходов. Этот показатель составляет 32,1% ВВП, государство берет 1 сум из каждых 3 сумов, созданных экономикой, и перераспределяет их по своему усмотрению.
Доходы госбюджета на следующий год оцениваются в 232,1 трлн сумов, расходы — 227,8 трлн сумов.
Для повышения охвата бюджета и обеспечения полноты в соответствии с международными стандартами управления государственными финансами, с 2021 года в состав консолидированного бюджета включены планируемые расходы на государственные программы за счёт внешнего долга. В 2023 году эти расходы прогнозируются в размере 7,8 трлн сумов (в 2022 году планировалось 10,1 трлн сумов).
В результате в следующем году бюджеты госбюджета и государственных целевых фондов запланированы с дефицитом в размере 24,7 трлн сумов, или 2,3% к прогнозируемому ВВП, а дефицит консолидированного бюджета — 32,53 трлн сумов, или 3% к прогнозируемому ВВП. Дефицит продолжит расти в 2024 году и снизится в 2025-м.
Кроме того, устанавливается, что размер остатка госдолга, привлечённого от имени и под гарантию Узбекистана, не должен превышать 60% к ВВП текущего года.
При этом в 2023 году предельный чистый объём новых годовых соглашений по привлечению внутреннего и внешнего долга от имени и под гарантию Узбекистана планируется установить в размере 4,5 млрд долларов, из них для финансирования дефицита госбюджета — 2 млрд долларов, для финансирования инвестиционных проектов — 2,5 млрд долларов.
Ограниченный чистый объём государственных ценных бумаг, выпущенных от имени Узбекистана, планируется определить на уровне 17 трлн сумов. Предлагается не включать в него государственные ценные бумаги, выпущенные в течение финансового года и погашенные в текущем году.
Закон определяет правила распределения налогов и неналоговых доходов между бюджетными единицами. Как и в текущем году, в бюджеты районов и городов в полном объёме зачисляются следующие виды налогов:
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог с физических лиц;
- налог на доходы, уплачиваемый физическими лицами на основании декларации о годовом доходе, получаемом от сдачи имущества в аренду, а также уплачиваемый индивидуальными предпринимателями;
- налог за пользование водными ресурсами, за исключением налога, уплачиваемого электростанциями;
- налог за пользование недрами по нерудным строительным материалам.
Распределение налогов в республиканский бюджет Каракалпакстана, областных бюджетов регионов и городской бюджет Ташкента осталось прежним, за исключением одного дополнения. Поступления по акцизному налогу на услуги мобильной связи, табачную и алкогольную продукцию, включая пиво, в соответствии с долей численности населения, областей и Ташкента в численности населения республики по состоянию на 1 июля года, предшествующего соответствующему финансовому году. При этом невыполненная часть прогноза по этим доходам будет покрываться из республиканского бюджета, а если будет превышение, то оставлено на усмотрение республиканского бюджета.
Увеличились доли по некоторым налогам, зачисляемым в республиканский бюджет Каракалпакстана, областных бюджетов регионов и городской бюджет Ташкента:
- в Навоийской области — 80% (сейчас — 63%), в Ташкентской области — 63% (42%), в городе Ташкенте — 9% (5%), в Каракалпакстане и других областях — 100% от поступлений налога на доходы физлиц (кроме налога на доходы, уплачиваемого физлицами, а также ИП на основании декларации о годовом доходе, получаемом от сдачи имущества в аренду);
- в Навоийской области — 78% (63%), в Ташкентской области — 63% (40%), в Ташкенте — 6% (5%), в Каракалпакстане и других областях — 100% от поступлений налога на прибыль (кроме налога на прибыль, уплачиваемого крупными налогоплательщиками согласно перечню, утверждаемому решением президента, нерезидентами, работающими в стране через постоянное учреждение, а также с доходов нерезидентов, удерживаемых у источника выплаты).
Налоговые поступления (в млрд сумов)
|№
|Показатели
|Прогноз на 2022 год
|2023
|Разница
Доходы республиканского бюджета
|162 587,00
183 477,80
|20 890,80
|1
|Прямые налоги
|44 342,00
47 162,10
|2 820,10
|1.1
|Налог на прибыль
|35 448,60
37 269,40
|1 820,80
|из них, по НГМК и АГМК
|22 886,20
16 518,10
|-6 368,10
|1.2
|Налог на доходы физических лиц
|8 893,40
9 892,70
|999,30
|2
|Косвенные налоги
|69 814,40
84 515,50
|14 701,10
|2.1
|Налог на добавленную стоимость (НДС)
|53 300,00
63 775,40
|10 475,40
|2.2
|Акцизный налог
|11 687,80
13 988,10
|2 300,30
|2.3
|Таможенная пошлина
|4 826,60
6 752,00
|1 925,40
|3
|Ресурсные платежи и налог на имущество
|13 760,30
14 780,10
|1 019,80
|3.1
|Налог за пользование недрами
|13 760,30
14 780,10
|1 019,80
|4
|Дивиденды (без учёта налога на прибыль с доходов в виде дивидендов)
|30 222,30
29 532,20
|-690,10
|из них, по НГМК и АГМК
|27 031,90
25 532,20
|-1 499,70
|5
|Прочие доходы и другие неналоговые поступления
|4 448,00
7 488,00
|3 040,00
В 2023 году прогнозируются поступления по НДС в размере 63,8 трлн сумов (по данным Минфина, в 2022 году было 52,4 трлн сумов, хотя прогнозировалось 53,3 трлн сумов) или рост на 21,6%. При этом ожидается небольшой рост на налогу на прибыль (5,1%) из-за снижения поступления от Навоийского и Алмалыкского горно-металлургических комбинатов.
Подробнее с текстом закона можно ознакомиться по ссылке.
Как мы сообщали ранее, Законодательная палата обсудила и одобрила госбюджет Узбекистана на 2023 год менее чем за 3 часа (если суммировать общее время трёх чтений). Сам проект закона поступил в палату меньше недели назад и не прошёл общественное обсуждение. Документ был принят практически единогласно и без критики.