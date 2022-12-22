Министерство финансов Узбекистана опубликовало закон о государственном бюджете на 2023 год, который был одобрен Законодательной палатой 22 декабря и направлен на рассмотрение в Сенат Олий Мажлиса. Как мы сообщали ранее, проект документа, как и в прошлом году, не был опубликован для общественного обсуждения на портале СОВАЗ.

Проект госбюджета на 2022 год и целевые показатели бюджета на 2023−2024 годы (PDF) разработаны на основе прогноза основных макроэкономических показателей.

Прогноз

№ Показатели Прогноз на 2023 год Целевые ориентиры 2024 год 2025 год 1. Валовый внутренний продукт, млрд сумов 1 068 044 1 235 398 1 411 965 2. Темп роста валового внутреннего продукта, % 5,3 5,6 6,0 3. Индекс потребительских цен к декабрю прошлого года, % 9,5 5−6 5 4. Темп роста промышленной продукции, % 5,1 — 6,9 6,0 7,2 5. Темп роста производства в сельском, лесном и рыбном хозяйствах, % 3,5 3,7 3,9 6. Темп роста розничного товарооборота, % 6,7 6,2 6,0

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) в 2023 году прогнозируется на уровне 1068 трлн сумов (1,068 квадриллиона), что выше первоначального целевого ориентира (972,7 трлн сумов). По прогнозам темпы роста ВВП составят 5,3% (против целевого ориентира 6,2%). Ожидается, что рост будет обеспечен за счёт увеличения промышленного производства на 5,1−6,9%, сферы услуг — на 6,7%, сельского хозяйства — 3,5%.

В 2022 году, как ожидается, уровень инфляции составит около 12% (ранее прогнозировалось на уровне 9%), а в 2023 году показатель должен снизиться до 9,5%.

«Достижение этих показателей развития предполагается за счёт качественного продолжения начатых в каждой сфере структурных реформ», — заявили в Минфине.

По данным министерства, в соответствии со стратегией развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы, предусматривается реализация налогово-бюджетной политики со следующими приоритетами:

развитие социальной направленности бюджетной политики, в том числе образования, здравоохранения и социальной защиты; решение актуальных проблем регионов, особенно махаллей, рациональное использование водных и земельных ресурсов, обеспечение охраны окружающей среды и природы; расширение поддержки молодёжи и женщин; поддержка предпринимательства, создание условий для «чистой конкуренции» в предпринимательской деятельности, поэтапная отмена налоговых и таможенных льгот; обеспечения ответственности, подотчётности и полномочий распределителей бюджетных средств первого уровня в отношении эффективного использования бюджетных средств, обеспечения стабильности госбюджета, исходя из передового зарубежного опыта и рекомендаций экспертов международных финансовых учреждений, повышение эффективности бюджетных расходов;

Прогноз (в млрд сумов)

№ Показатели Прогноз на 2023 год Бюджетные ориентиры на: 2024 год 2025 год I. Доходы консолидированного бюджета 310 677,9 353 697,8 397 219,4 1. Доходы государственного бюджета 232 107,1 269 965,6 309 829,9 2. Доходы государственных целевых фондов * 41 250,7 46 793,8 50 609,2 3. Поступления в Фонд реконструкции и развития 11 712,0 11 394,2 9 959,0 4. Доходы внебюджетных фондов бюджетных организаций 25 608,1 25 544,1 26 821,3 II. Расходы консолидированного бюджета 343 212,6 387 197,1 428 363,6 1. Расходы государственного бюджета * 227 866,6 255 324,1 285 570,5 2. Расходы государственных целевых фондов 70 212,9 77 565,2 85 342,8 3. Расходование средств Фонда реконструкции и развития 11 712,0 17 474,6 17 765,5 4. Расходы внебюджетных фондов бюджетных организаций 25 608,1 25 033,2 26 284,9 5. Расходы на государственные программы за счёт внешнего долга 7 813,0 11 800,0 13 400,0 III. Трансферты в государственные целевые фонды 29 867,6 34 341,7 37 775,5 IV. Сальдо консолидированного бюджета (профицит +, дефицит -) -32 534,7 -33 499,3 -31 144,3 V. Сальдо государственного бюджета и государственных целевых фондов

(профицит +, дефицит -) -24 721,7 -16 129,8 -10 474,1 VI. Погашение государственного долга 19 173,7 31 498,8 26 657,5

* Без учёта межбюджетных трансфертов.

Консолидированные доходы госбюджета (доходы госбюджета, доходы государственных целевых фондов и поступления в Фонд реконструкции и развития) на 2023 год планируются на уровне 310,7 трлн сумов (на 22% больше утверждённого прогноза на 2022 год и на 12,3% больше бюджетных ориентиров на 2023 год).

При этом консолидированные расходы госбюджета могут составить 343,2 трлн сумов (на 22,4% и 12,6% больше), что на 10,4% больше консолидированных доходов. Этот показатель составляет 32,1% ВВП, государство берет 1 сум из каждых 3 сумов, созданных экономикой, и перераспределяет их по своему усмотрению.

Доходы госбюджета на следующий год оцениваются в 232,1 трлн сумов, расходы — 227,8 трлн сумов.

Для повышения охвата бюджета и обеспечения полноты в соответствии с международными стандартами управления государственными финансами, с 2021 года в состав консолидированного бюджета включены планируемые расходы на государственные программы за счёт внешнего долга. В 2023 году эти расходы прогнозируются в размере 7,8 трлн сумов (в 2022 году планировалось 10,1 трлн сумов).

В результате в следующем году бюджеты госбюджета и государственных целевых фондов запланированы с дефицитом в размере 24,7 трлн сумов, или 2,3% к прогнозируемому ВВП, а дефицит консолидированного бюджета — 32,53 трлн сумов, или 3% к прогнозируемому ВВП. Дефицит продолжит расти в 2024 году и снизится в 2025-м.

Кроме того, устанавливается, что размер остатка госдолга, привлечённого от имени и под гарантию Узбекистана, не должен превышать 60% к ВВП текущего года.

При этом в 2023 году предельный чистый объём новых годовых соглашений по привлечению внутреннего и внешнего долга от имени и под гарантию Узбекистана планируется установить в размере 4,5 млрд долларов, из них для финансирования дефицита госбюджета — 2 млрд долларов, для финансирования инвестиционных проектов — 2,5 млрд долларов.

Ограниченный чистый объём государственных ценных бумаг, выпущенных от имени Узбекистана, планируется определить на уровне 17 трлн сумов. Предлагается не включать в него государственные ценные бумаги, выпущенные в течение финансового года и погашенные в текущем году.

Закон определяет правила распределения налогов и неналоговых доходов между бюджетными единицами. Как и в текущем году, в бюджеты районов и городов в полном объёме зачисляются следующие виды налогов:

налог на имущество физических лиц;

земельный налог с физических лиц;

налог на доходы, уплачиваемый физическими лицами на основании декларации о годовом доходе, получаемом от сдачи имущества в аренду, а также уплачиваемый индивидуальными предпринимателями;

налог за пользование водными ресурсами, за исключением налога, уплачиваемого электростанциями;

налог за пользование недрами по нерудным строительным материалам.

Распределение налогов в республиканский бюджет Каракалпакстана, областных бюджетов регионов и городской бюджет Ташкента осталось прежним, за исключением одного дополнения. Поступления по акцизному налогу на услуги мобильной связи, табачную и алкогольную продукцию, включая пиво, в соответствии с долей численности населения, областей и Ташкента в численности населения республики по состоянию на 1 июля года, предшествующего соответствующему финансовому году. При этом невыполненная часть прогноза по этим доходам будет покрываться из республиканского бюджета, а если будет превышение, то оставлено на усмотрение республиканского бюджета.

Увеличились доли по некоторым налогам, зачисляемым в республиканский бюджет Каракалпакстана, областных бюджетов регионов и городской бюджет Ташкента:

в Навоийской области — 80% (сейчас — 63%), в Ташкентской области — 63% (42%), в городе Ташкенте — 9% (5%), в Каракалпакстане и других областях — 100% от поступлений налога на доходы физлиц (кроме налога на доходы, уплачиваемого физлицами, а также ИП на основании декларации о годовом доходе, получаемом от сдачи имущества в аренду);

(сейчас — 63%), в Ташкентской области — (42%), в городе Ташкенте — (5%), в Каракалпакстане и других областях — 100% от поступлений налога на доходы физлиц (кроме налога на доходы, уплачиваемого физлицами, а также ИП на основании декларации о годовом доходе, получаемом от сдачи имущества в аренду); в Навоийской области — 78% (63%), в Ташкентской области — 63% (40%), в Ташкенте — 6% (5%), в Каракалпакстане и других областях — 100% от поступлений налога на прибыль (кроме налога на прибыль, уплачиваемого крупными налогоплательщиками согласно перечню, утверждаемому решением президента, нерезидентами, работающими в стране через постоянное учреждение, а также с доходов нерезидентов, удерживаемых у источника выплаты).

Налоговые поступления (в млрд сумов)

№

Показатели

Прогноз на 2022 год

2023

Разница

Доходы республиканского бюджета 162 587,00

183 477,80 20 890,80

1

Прямые налоги

44 342,00

47 162,10 2 820,10

1.1

Налог на прибыль

35 448,60

37 269,40 1 820,80



из них, по НГМК и АГМК

22 886,20

16 518,10 -6 368,10

1.2

Налог на доходы физических лиц

8 893,40

9 892,70 999,30

2

Косвенные налоги

69 814,40

84 515,50 14 701,10

2.1

Налог на добавленную стоимость (НДС)

53 300,00

63 775,40 10 475,40

2.2

Акцизный налог

11 687,80

13 988,10 2 300,30

2.3

Таможенная пошлина

4 826,60

6 752,00 1 925,40

3

Ресурсные платежи и налог на имущество

13 760,30

14 780,10 1 019,80

3.1

Налог за пользование недрами

13 760,30

14 780,10 1 019,80

4

Дивиденды (без учёта налога на прибыль с доходов в виде дивидендов)

30 222,30

29 532,20 -690,10



из них, по НГМК и АГМК

27 031,90

25 532,20 -1 499,70

5

Прочие доходы и другие неналоговые поступления

4 448,00

7 488,00 3 040,00



В 2023 году прогнозируются поступления по НДС в размере 63,8 трлн сумов (по данным Минфина, в 2022 году было 52,4 трлн сумов, хотя прогнозировалось 53,3 трлн сумов) или рост на 21,6%. При этом ожидается небольшой рост на налогу на прибыль (5,1%) из-за снижения поступления от Навоийского и Алмалыкского горно-металлургических комбинатов.

Подробнее с текстом закона можно ознакомиться по ссылке.

Как мы сообщали ранее, Законодательная палата обсудила и одобрила госбюджет Узбекистана на 2023 год менее чем за 3 часа (если суммировать общее время трёх чтений). Сам проект закона поступил в палату меньше недели назад и не прошёл общественное обсуждение. Документ был принят практически единогласно и без критики.