Сегодня, 2 января, по северным районам Узбекистана ожидается вторжение антициклона с районов Кавказа, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По Каракалпакстану, Хорезмской и Навоийской областям местами пройдут осадки в виде дождя и снега, в отдельных горных районах также возможны слабые осадки. С прохождением фронта по территории страны местами ветер будет усиливаться до 17−22 м/с. По остальной части Узбекистана погода будет без осадков, днём температура воздуха составит +2…+7 градусов Цельсия.

3 января антициклон охватит уже всю территорию страны, по основной части Узбекистана пройдут осадки, по предгорным и горным районам местами сильные. В Сурхандаринской области будет без осадков. Ожидается ветер с порывами местами до 17−22 м/с, в отдельных районах Навоийской и Джизакской областей возможны порывы до 25−30 м/с. Температура воздуха ночью составит −2…+3, днём — 0…+5 градусов.

4 января антициклон начнёт отступать. По большей части территории страны осадков не ожидается, лишь в ночные и утренние часы по центральным и восточным районам Узбекистана осадки сохранятся. Температура воздуха ночью составит −2…+3, днём — +3…+8 градусов.

5 января по Узбекистану ожидается погода без осадков и повышение дневной температуры воздуха до +7…+12, по югу страны — до +15, в ночные часы — −3…+2.

В конце недели ожидается вынос на территорию Узбекистана влажных и относительно тёплых воздушных масс с районов Туркменистана. 6 января по стране местами пройдёт дождь. Температура воздуха в ночные часы повысится до +4…+7, днём будет в пределах +5…+10.

В ночные и утренние часы в эти дни по стране местами ожидается туман

До 4 января по горным районам Узбекистана будет лавиноопасно.