2 января в аэропортах Ташкента, Самарканда, Бухары, Ферганы и Ургенча состоялось открытие стоек Tax Free, установленных Государственным налоговым комитетом Узбекистана. Стойки начали работу в тестовом режиме, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.
Система Tax Free подразумевает возврат иностранным гражданам сумм НДС, уплаченных ими при приобретении отдельных видов товаров у предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в Узбекистане. Список товаров, на которые распространяется кэшбек, был утверждён постановлением правительства от 8 ноября. Это сувенирная продукция, орехи, фрукты и сухофрукты, изделия из кожи и меха, ковры, текстиль и другое.
Чтобы получить возврат НДС, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении Soliq и отсканировать в нём чеки за совершённые покупки. При вылете в аэропорту пассажиру нужно пройти регистрацию на рейс, после чего обратиться на стойку Tax Free, предъявив посадочный талон и сам товар. Зарегистрированный товар можно оставить для провоза в ручной клади, либо вернуться на стойку регистрации и сдать в багаж.
Общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему Tax Free, должна составлять не менее 1 млн сумов. Товар также не должен быть открыт и использован. Сотрудники ГНК, проверив соответствие товара критериям, оформляют кэшбек. На различные категории товаров пассажир может вернуть до 90% от суммы НДС. Кэшбек оформляется на карту пассажира и выплачивается после 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован возврат.
Alexander
А в какой валюте выплачивается кешбек? 100% в сумах. И на какую карту? На узкард, на который он будет вынужден потратить время и предварительно открыть. И что ему делать потом, когда, наконец, через 2 месяца ему кинут кешбек, в его родной стране с картой, принимаемой только в Узбекистане, на которой лежат сумы?))