2 января в аэропортах Ташкента, Самарканда, Бухары, Ферганы и Ургенча состоялось открытие стоек Tax Free, установленных Государственным налоговым комитетом Узбекистана. Стойки начали работу в тестовом режиме, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.

Система Tax Free подразумевает возврат иностранным гражданам сумм НДС, уплаченных ими при приобретении отдельных видов товаров у предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в Узбекистане. Список товаров, на которые распространяется кэшбек, был утверждён постановлением правительства от 8 ноября. Это сувенирная продукция, орехи, фрукты и сухофрукты, изделия из кожи и меха, ковры, текстиль и другое.





Чтобы получить возврат НДС, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении Soliq и отсканировать в нём чеки за совершённые покупки. При вылете в аэропорту пассажиру нужно пройти регистрацию на рейс, после чего обратиться на стойку Tax Free, предъявив посадочный талон и сам товар. Зарегистрированный товар можно оставить для провоза в ручной клади, либо вернуться на стойку регистрации и сдать в багаж.

Общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему Tax Free, должна составлять не менее 1 млн сумов. Товар также не должен быть открыт и использован. Сотрудники ГНК, проверив соответствие товара критериям, оформляют кэшбек. На различные категории товаров пассажир может вернуть до 90% от суммы НДС. Кэшбек оформляется на карту пассажира и выплачивается после 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован возврат.