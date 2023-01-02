В первые сутки 2023 года в Узбекистане родились 2155 детей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это меньше, чем 1 января 2022 года — 2316, но больше, чем в предыдущие годы: в 2018-м — 1961, в 2019-м — 1708, в 2020-м — 1974 и в 2021-м — 1644.

Из родившихся 1 января мальчики составили 1099, девочки — 1056.

Больше всего новорождённых за день зарегистрировано в Ферганской области — 252, Кашкадарье — 230, Наманганской области — 219, Сурхандарье — 213 и Самаркандской области — 213.

В других регионах показатели были такие: Андижанская область — 187, Ташкентская — 170, Ташкент — 154, Бухарская область — 126, Каракалпакстан — 105, Джизакская область — 102, Хорезмская — 76, Навоийская — 69 и Сырдарьинская 39.

В 20 случаях родились близнецы — всего 40 детей.