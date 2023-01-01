Президент Шавкат Мирзиёев выступил с новогодним поздравлением народу Узбекистана, которое транслировалось по телевидению.

В начале поздравления глава государства поблагодарил соотечественников «за достигнутые успехи».

«Упорным и неустанным трудом мы достигли весомых результатов на пути развития в 2022 году. Сделали важные шаги в обеспечении интересов человека, его чести и достоинства. Несмотря на глобальный кризис и сложную обстановку в мире, экономика Узбекистана продолжает расти», — отметил президент.

«Наши умелые дехкане и фермеры самоотверженным трудом вырастили богатый урожай. Ускоренными темпами развиваются промышленность, строительство, сфера цифровых технологий, туризм. Преображаются города и села, вся наша страна. Создаются новые рабочие места, растут доходы, повышается уровень жизни населения», — перечислил он.

«Наша талантливая молодёжь приумножает славу Родины на международной арене. Усиливаются роль и значение института махалли в обществе. Самое важное, в нашей стране царят мир и спокойствие, межнациональное согласие и толерантность. Повышается авторитет Узбекистана в мировом сообществе», — добавил Шавкат Мирзиёев.

В 2023 году, который был объявлен Годом заботы о человеке и качественного образования, «мы усилим работу по обеспечению прав и свобод, законных интересов граждан», — заявил президент.

«Мы создадим новые условия для того, чтобы наши дети получали качественное образование и воспитание, выросли гармонично развитыми личностями. В центре внимания будет находиться всемерная забота о наших уважаемых ветеранах, женщинах, а также всех, кто нуждается в помощи», — сказал он.

«Важным приоритетом для нас будет поддержка представителей науки и культуры, медицины, учителей и наставников. Словом, в нашей стране никто не останется без внимания и заботы общества и государства. Мы мобилизуем на это все силы и возможности», — заверил Шавкат Мирзиёев.