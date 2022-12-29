Обучение по новым учебникам, представленным 29 декабря президенту Узбекистана на образовательной выставке, начнётся со следующего учебного года, сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отмечается в сообщении, для внедрения этого проекта по Узбекистану было отобрано 14 пилотных школ. Их педагоги прошли семинары-тренинги, на которых осваивали новые методики преподавания.

На примере этих школ будут составлены технические и инфраструктурные стандарты для всех среднеобразовательных учебных заведений страны.

Напомним, учебники для 1−4-х классов были заново разработаны рабочей группой на основе зарубежных методик и принципа 4K — критическое мышление, креативность, коллаборация и коммуникация.

При подготовке новых учебников за основу были взяты типовые задания таких международных программ, как PISA, PIRLS, TIMSS, EGMA, EGRA. Наряду с учебниками разработаны рабочие тетради и методические пособия для учителей.