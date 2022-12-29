В ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками УВД Андижанской области и МВЖ Узбекистана 16 декабря, при попытке отправить в Турцию двух девушек была задержана жительница Андижанской области, сообщила пресс-служба областного УВД.

Основанием для этого послужило заявление жительницы Андижанского района Э. Н. Сообщается, что Х. Г., проживающая в Шахриханском районе, договорилась со знакомой в Турции, что за 700 долларов отправит в эту страну Э. Н. и М. М. для занятий проституцией.

В момент получения 150 долларов из оговорённых 700 в аэропорту Ташкента женщина была задержана.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся следствие.