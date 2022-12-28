Главы государств стран СНГ 26−27 декабря собрались в Санкт-Петербурге на неформальный саммит Содружества. Он стал второй такой встречей за последние три месяца.

В саммите, который принимал президент России Владимир Путин, приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер‑министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.

Встреча лидеров СНГ прошла в Михайловском дворце (предыдущая — в Константиновском дворце) и продлилась около семи часов. Большинство руководителей, приехавших на саммит, как и в прошлый раз, передвигались на российских автомобилях представительского класса Aurus. Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев перемещались на своих Mercedes-Benz, сообщает РИА Новости.

Автомобиль Aurus у самолёте президента Узбекистана. Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.

Судя по репортажу агентства «БелТА», первым на встречу прибыл Шавкат Мирзиёев, последним — Эмомали Рахмон.

Открывая встречу, президент России поблагодарил коллег за приезд в Санкт-Петербург. По его словам, собрание в очередной раз «в таком дружеском кругу» «красноречиво свидетельствует о нашем стремлении и далее сообща выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ в духе подлинного стратегического партнёрства, взаимной выгоды и учёта интересов всех стран».

Он предложил подвести итоги работы СНГ в 2022 году, поговорить о планах на перспективу и обсудить вопросы региональной и международной повестки.

За январь-октябрь товарооборот между странами СНГ увеличился на 6,6% — до 81,5 млрд долларов. Ожидается, что по итогам 2022 года показатель достигнет 100 млрд долларов.

«Всё это происходит на фоне непростой ситуации, вызванной волатильностью на глобальных рынках, неблагоприятной мировой экономической конъюнктурой, а также санкционным давлением со стороны некоторых стран. Страны СНГ стали более активно переходить во взаимных расчётах на национальные валюты», — сказал Владимир Путин.

Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.

Президент РФ отметил, что по линии Содружества предпринимались скоординированные меры, «нацеленные на импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета, самостоятельности, наращивание совместного промышленного производства и научного потенциала».

По его мнению, вызовы и угрозы в сфере поддержания безопасности и стабильности в Евразийском регионе, «прежде всего извне, с каждым годом только растут».

«Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие», — заявил он.

Президент России также отметил, что «мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства», является русский язык.

Президент Казахстана, который председательствовал в СНГ в этом году, заявил, что странам необходимо работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров, недопущением протекционизма, следует наладить взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности.





Особенностью встречи стали «клубные кольца» с новогодними поздравлениями, подаренные участникам саммита главой России. Как сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к белорусскому президенту Александру Лукашенко, девять перстней содержат эмблему СНГ, внутри объёмными буквами написано «С Новым годом 2023». Кольца изготовлены из материалов, похожих на белое и жёлтое золото, пишет РБК.

На руке Александра Лукашенко в первый день саммита было именно такое кольцо.

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев. Фото: «Пул Первого».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал кольца «новогодним сувениром».

Подарок стал поводом для мемов в интернете. В сети их назвали «кольцами власти» по аналогии с атрибутами из вселенной Джона Толкина. Некоторые пользователи сравнили кольца с крестражами из мира Гарри Поттера.

На следующий день, 27 декабря, в Русском музее — крупнейшем в мире музее русского искусства — состоялся рабочий завтрак глава государств. В меню, фото которого распространили СМИ, были каши, свежий творог с ягодами, драники с крабом и яйцом пашот, сырники, пирожное «Три шоколада» и шербет из глинтвейна с вяленой вишней.

Посещение Русского музея. Фото: Kremlin.ru

Как пишут «РИА Новости», каждый мог выбрать блюдо по своему вкусу. Лидерам стран СНГ были предложены на выбор каша «Пять злаков», каша гречневая и рисовая каша с изюмом.

Предыдущий неформальный саммит Содружества прошёл в день юбилея президента России 7 октября. «Газета.uz» рассказывала, как прошла встреча и какие подарки подарили главы стран СНГ Владимиру Путину.