Главы государств стран СНГ 7 октября собрались в Санкт-Петербурге на неформальную встречу в преддверии запланированного на следующую неделю саммита Содружества в Астане.

В саммите, состоявшемся в день рождения президента России Владимира Путина (ему исполнилось 70 лет), приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер‑министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров не поехал на саммит. Как сообщили кыргызские СМИ, он «прислушался к обоснованным настояниям кыргызского общества, которое считает неприемлемым присутствовать на торжественном мероприятии, где будут также чествовать 70-летие президента Таджикистана».

Фото: Пул первого / Telegram.

Встреча лидеров в Константиновском дворце началась в районе 15:00 (17:00 по ташкентскому времени). Многих лидеров, приехавших на саммит, перевозили по городу и окрестностям российские автомобили представительского класса Aurus, сообщает РИА Новости.

Кадр видео агентства БелТА.

Владимир Путин уже несколько лет ездит на Aurus. Такую же машину доставляли в Самарканд для его передвижения в рамках недавнего саммита ШОС.

Фото: Life.ru.

Открывая встречу, президент России поблагодарил коллег за приезд в Санкт-Петербург, отметив, что «в силу огромного количества обстоятельств и исторических причин их страны являются ближайшими друзьями и союзниками России».

Он сообщил, что на этой встрече и на предстоящем саммите в Астане главы государств уделят первостепенное внимание развитию торгово-инвестиционного партнёрства в рамках СНГ, повышению устойчивости экономик стран, в частности, через «наращивание двусторонних и многосторонних кооперационных связей, по обеспечению технологического суверенитета».

По его словам, в 2021 году товарооборот России со странами СНГ увеличился более чем на 30% — до 96 млрд долларов, а в первом полугодии этого года он вырос ещё на 7%.

«Уверен, развить такие позитивные тенденции позволит более энергичный переход на национальные валюты во взаимных расчётах между странами Содружества. Собственно говоря, мы с вами делаем это на протяжении уже многих лет, и это никак не привязано к какой бы то ни было политической конъюнктуре. В целом это будет способствовать укреплению финансового суверенитета наших государств, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции», — сказал он.

Владимир Путин также коснулся вопросов, связанных с проблемами обеспечения безопасности на пространстве СНГ, отметив ситуацию в Украине и кыргызско-таджикский конфликт.

«Помимо Украины, где происходят действительно трагические события, к сожалению, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению», — заявил он.

Президент РФ с удовлетворением отметил, что президент Казахстаан Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Говоря об этом, Владимир Путин упомянул о «миллионах» трудовых мигрантов, работающих в России.

«Мы очень благодарны за это президенту Токаеву. Думаю, что это важно для всех, имея в виду, что русский язык, безусловно, является языком межгосударственного общения. И, без всяких сомнений, это имеет практическое измерение, имея в виду, что в России работают, трудятся миллионы — без всякого преувеличения, речь идёт о миллионах — миллионы граждан СНГ, которые помогают и России в осуществлении планов развития, но и сами зарабатывают необходимые средства для поддержания своих семей», — сказал он.

Особенностью встречи стали подарки, которые лидеры стран преподнесли президенту России. Александр Лукашенко привёз сертификат на получение трактора «Беларус» — той же модели, которой «пользуется сам». Трактор собирается в цехе опытного производства Минского тракторного завода (МТЗ) по специальному техническому заданию.

Фото: Life.ru.

В СМИ также были опубликованы фотографиИ, где видны огромные пирамиды из дынь и арбузов, которые, как сообщается, являются подарком от таджикистанской стороны.

Президент Узбекистана за день до визита в Россию, 6 октября, подписал указ о награждении Владимира Путина орденом «Олий даражали Дустлик» (орден «Дружбы» высшей степени) — «за огромный вклад в развитие уз дружбы и сотрудничества» между народами двух стран, а также в связи с его 70-летием.

О подарках от других глав государств не сообщалось.

По завершении саммита, примерно после 20:00, гостей лично проводил Владимир Путин.

Кадр видео. Среди гостей, покидавших дворец, не видно президентов Узбекистана и Беларуси.

По данным Life.ru, после завершения всех мероприятий в Константиновском дворце остались лишь президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Общение Путина и Лукашенко длилось около часа, после чего президент Беларуси выехал в аэропорт, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел несколько отдельных бесед с коллегами по СНГ «на ногах».

Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.

Пресс-служба президента Узбекистана не писала об отдельных переговорах с главой России, ограничившись кратким сообщением. В нём отмечается, что на встрече «рассмотрены актуальные вопросы в контексте подготовки к очередному заседанию Совета глав государств-участников СНГ» в Астане и «важные аспекты многостороннего сотрудничества и регионального взаимодействия».

Пресс-служба президента Казахстана также не сообщила детали саммита, отметив только, что «руководители стран СНГ обсудили приоритетные направления деятельности организации, планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества».