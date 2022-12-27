27 декабря в 9:15 по саудовскому времени на шоссе №160 «Джидда-Медина» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса Mercedes-Benz, который перевозил паломников из Узбекистана.

В результате ДТП из 50 паломников, находившимся в автобусе, 10 пострадали, сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

«Всем пострадавшим оказана скорая медицинская помощь в больницах „Вади аль-фар“ и „Аль-Химна“ недалеко от города Медина. 40 паломников размещены в отеле в Медине», — сообщил он.

«Ситуация взята на контроль генеральным консульством Узбекистана в Джидда. Налажена связь с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями. Дипломаты находятся на постоянном контакте с гражданами», — добавил представитель МИДа.