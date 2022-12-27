Сотрудники Службы государственной безопасности выявили гражданина Х. Б. 1999 года рождения, попавшего в социальных сетях под влияние террористических организаций «Катиба таухид валь-джихад» и «Исламское движение Туркестана», сообщило УзА.

Х. Б., проживавший в Джизакской области, в 2019 году отправился в России на заработки. Там, по его словам, он стал регулярно слушать в Telegram проповеди идеологов террористических групп, а затем и сам завёл в мессенджере канал, где распространял подобные видео.

«Они (проповедники — ред.) поощряли меня встать на путь джихада… У меня было намерение отправиться в Сирию и воевать», — сказал Х. Б. во время оперативной съемки.

Вернувшись из России домой, мужчина пытался популяризировать свои взгляды о необходимости жить по законам шариата и помогать воюющим в Сирии. Он также продолжил вести свой канал в социальных сетях, где занимался продвижением материалов, призывающих к смене государственного строя в Узбекистане.

Пахтакорский районный суд по уголовным делам признал Х. Б. виновным по статьям 159 (Посягательства на конституционный строй Узбекистана) и 244−1 (Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку) Уголовного кодекса.

Мужчина приговорён к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.