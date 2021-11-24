Президент Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Шайхантахурский район Ташкента 23 ноября высказался об оврагах, которые «портят вид района», и предложил избавиться от них.

«Час моей прогулки обходится в 100 млрд сумов. Сегодня тоже час прогулки с хокимом Ташкента обошлось мне в 100 млрд сумов. В общей сложности он попросил у меня 450 млрд сумов за обход в течение дня. И это за один раз», — цитирует слова главы государства Kun.uz.

По его словам, проблема, связанная с оврагами, беспокоила его в прошлые годы, когда он был премьер-министром страны.

«450 млрд сумов − я только что сказал об этом премьер-министру. Один из вопросов, который меня больше всего беспокоил, − это овраги в районе. Я не смог довести дело до конца, когда работал премьер-министром. Эти овраги не подходят нам. Если мы не избавимся от них быстро, они продолжат распространять болезни. Нам необходимо полностью закопать их, высадить вокруг них деревья и проложить дорогу», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что для решения этой проблемы хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев попросил у него 450 млрд сумов. По его словам, он намерен выделить эти средства в следующий же день.

«Если мы это сделаем, то дороги станут короче, сократится распространение болезней. Данный вопрос поручен премьер-министру и хокиму. Работу нужно ускорить», − отметил он.





Согласно сюжету телеканала «Узбекистан 24», хоким Джахонгир Артыкходжаев презентовал президенту проект строительства дороги между улицами Нурафшан и Караташ, а также многоэтажных домов и коттеджей вдоль этой трассы.

«Газета.uz» ранее сообщала, что на массиве Актепа в Шайхантахурском районе проведут реновацию 42 двухэтажных домов с 568 квартирами. По поручению президента сначала планируется построить новостройки, переселить туда жителей, а затем снести старые дома. Ожидается, что собственники получат квартиры с площадью на 5−10% больше текущих. Стоимость проекта оценивается в 1 трлн сумов.