Вечером 24 декабря верующие собрались в Церкви христиан-методистов в Ташкенте, чтобы встретить Рождество Иисуса Христа. В этом году их было более 300 человек. В сочельник методисты поздравляют друг друга и поют псалмы.

«Когда мы поём псалмы, мы используем современный понятный людям стиль исполнения музыки и слов. Мы делаем это на русском языке, с гитарами и барабанами. Нам важно, чтобы людям было понятно, что мы им доносим, а рэп это или рок — нам непринципиально», — рассказал «Газете.uz» пастор церкви Артём Магай.

По его словам, Мартин Лютер — основатель протестантизма — начал накладывать христианские тексты на понятные людям песни.

Настоятель Артём Магай рассказал, что в сочельник прихожане дарят друг другу подарки и садятся за праздничный стол. Желающие могут представить любое творчество на тему Рождества: стихи, рисунки, театральные постановки.

«В этом году наши прихожане показали сценку на тему рождения Иисуса Христа», — отметил пастор.





Празднование начинается ранним вечером, чтобы прихожанам было удобно. «Мы начинаем в комфортное людям время, чтобы они успели добраться к нам после работы, примерно часов в шесть, а ближе к девяти вечера мы заканчиваем и расходимся», — говорит Артём Магай.

Подготовка к Рождеству начинается заранее. За четыре недели адепты начинают адвент — предрождественский период, во время которого верующие готовят себя к предстоящему празднику.

«Мы начинаем читать рождественские истории из Библии, наставляем людей и каждое воскресенье зажигаем в церкви по одной особой свече», — рассказал пастор.

В первое воскресенье зажигают свечу пророчества. Во второе — свечу любви. «Именно через Христа Бог явил свою любовь людям, и наказал нести её друг другу», — поясняет Артём Магай.

В третье воскресенье зажигают свечу в честь пастухов, которые возвестили народ о рождении Христа. Именно пастухам в поле явился ангел и сообщил о рождении сына Божьего. В четвёртое воскресенье адвента зажигают вифлеемскую свечу в честь города Вифлеема, в котором родился Иисус.

Настоятель церкви рассказал, что обязательного поста у методистов нет, но желающие могут поститься.

Методисты являются ответвлением протестантизма. Понятие методистов произошло от методичного изучения Библии протестантами.

Методистские цервки довольно аскетичны, в них нет ничего из того, чего нет в Библии, например, икон и лампад.

«Мы не возводим помпезных храмов, не украшаем их дорогим убранством. Мы стремимся исполнять только то, что есть в Библии, акцентируем внимание на внутреннем состоянии человека», — пояснил Артём Магай.

Церковь христиан-методистов в Ташкенте была основана в 1993 году. Сегодня у неё около 300 прихожан, большинство из них посещают её семьями.