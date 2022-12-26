Расходы «Тошшахартрансхизмат» (ТШТХ) в 2021 году составили 535 млрд сумов при доходах 225,5 млрд сумов, следует из отчёта председателя правления компании Анвара Джураева. Государственная дотация составила 273 млрд сумов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании.

В 2021 году доходы ТШТХ покрыли 47% общих расходов, в 2022 — уже 36%. Кассовый разрыв растёт за счёт не меняющегося тарифа на оплату проезда и роста цен на топливо и запасные части подвижного состава.

В отчёте предлагалось в 2022 году установить тариф на оплату проезда безналичным способом в размере 2000 сумов и наличными — 2500 сумов. Однако тариф остался на уровне 1400 сумов. В ТШТХ считают, что если повышение тарифа гарантирует пассажирам предсказуемость системы, население не выступит против.

Анвар Джураев сообщил «Газете.uz», что порядка 20 млрд сумов в месяц компания тратит на топливо, которое покупает по биржевым ценам. В связи с тем, что цены меняются ежедневно, ТШТХ не может прогнозировать расходы на топливо.





«Мы не можем снизить кассовый разрыв, потому что прогнозируем расходы и доходы на год вперёд. Прогноз сдаём в июле. В прошлом году нам посчитали доходы с учётом повышения тарифа до 1700 сумов, а расходы не повысили. Расходы в итоге выросли, а тариф не повысился. Нам сказали увеличить доходы. За счёт чего нам их увеличивать? У нас нет ресурса», — отметили в пресс-службе компании.

В связи с поручением президента поставить к марту 1000 автобусов компания ожидает рост расходов на зарплаты водителей, ГСМ и запасные части. Размер расходов сейчас рассчитывается. По словам Анвара Джураева, при текущем количестве автобусов и водителей ежемесячные расходы на зарплату составляют 11 млрд сумов.





Анвар Джураев отметил, что в связи с высокой ценой на топливо расходы системы в Ташкенте выше, чем в других странах. При этом за рубежом администрация городов зачастую больше дотирует городской общественный транспорт, чем в Ташкенте. По словам главы ТШТХ, в соседнем Алматы размер субсидии минимум в два раза выше.

Кроме того, ТШТХ продолжает закрывать кредит 2008 года на приобретённые автобусы Mercedes Benz, а стоимость запасных частей для ремонта подвижного состава зависит от курса доллара, так как все детали автобусов импортируются. Компания также не имеет льгот на оплату коммунальных услуг, рассказал Анвар Джураев.

В 2021 году компания обслужила лишь 141,6 миллиона пассажиров, хотя прогнозы составляли 208,1 миллиона, говорится в отчёте компании. Среди основных причин падения пассажиропотока — износ подвижного состава, срыв графиков из-за поломок и длительное ожидание ремонта.

В начале декабря после посещения президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым автобусного парка №18 на ремонт более 200 автобусов ТШТХ получила 5 млрд сумов.

Анвар Джураев отметил, что специалисты МВД, МЧС и Нацгвардии, вошедшие в состав межведомственного штаба по решению проблем общественного транспорта, изучили проблемы системы городских перевозок. Проблема недостаточного финансирования первична для всей системы, подчеркнул глава ТШТХ.

Чем больше людей владеет информацией, тем выше шанс усилить поддержку общественного транспорта столицы, считает он.