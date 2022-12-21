После того, как 13 декабря президент раскритиковал работу общественного транспорта в столице, компания «Тошшахартрансхизмат» получила 5 млрд сумов на ремонт 227 автобусов. Об этом «Газете.uz» рассказал заместитель председателя правления ТШТХ, главный инженер Абдужамил Азизов.

По его словам, Самаркандский автозавод SamAuto договорился со столичными дилерскими центрами о капитальном ремонте 70 автобусов. Завершить его должны к концу года. Текущему ремонту подлежат 157 машин. 45 из них в воскресенье уже отремонтировали.

«Вы знаете, что ремонт у нас никогда не останавливается. Подвижной состав старый. Машины ждали своей очереди. Мы не могли вовремя их отремонтировать из-за нехватки средств и иногда отсутствия запчастей на заводе. Сейчас на первый период выделили 5 млрд сумов. Надеюсь, ещё дадут», — сказал главный инженер компании.

Председатель правления ТШТХ, начальник Управления транспорта Ташкента Анвар Джураев отметил, что ремонт автобусов контролируют специалисты межведомственного штаба, в состав которого вошли сотрудники министерств транспорта, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, а также Нацгвардии. По три парка автобусных закреплены за МВД и Нацгвардией, два — за МЧС.

По каждому виду работ — от мойки и замены покрышек до специфического ремонта — будет разработан регламент. Он позволит как контролировать действия технического персонала, так и ускорить работы, сказал Анвар Джураев.

Абдужамил Азизов добавил, что специалисты межведомственного штаба проверили техническое состояние подвижного состава. Выяснилось, что 175 автобусов не пригодны для дальнейшей эксплуатации. Они будут списаны.

«Есть два вида списания: либо сдать на металлолом, либо продать. „Мерседесы“ мы не можем реализовать, потому что в день они потребляет порядка 120−130 литров дизтоплива. Вряд ли их кто-нибудь купит. А Isuzu продать можно, потому что после капремонта они могут пригодиться для использования в отдалённых районах или в качестве грузового транспорта, так как рама у них грузовая», — сказал он.

«Газета.uz» писала, как оперативный штаб, сформированный по поручению главы государства, решает проблемы нехватки подвижного состава и водителей, а также сокращения интервалов движения автобусов.