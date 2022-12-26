Частный банк Hi-Tech Bank подал в суд на решение Центрального банка Узбекистана, сообщила пресс-служба регулятора.

7 октября правление ЦБ приняло решение отозвать лицензию у Hi-Tech Bank и «Туркистонбанка». В тот же день начался процесс ликвидации кредитных учреждений.

«Обращение Hi-Tech Bank в суд относительно решения Центрального банка может быть рассмотрено на основании процессуального законодательства», — говорится в сообщении.

ЦБ выступил с таким заявлением на фоне распространившихся сообщений о возвращении лицензии Hi-Tech Bank «Туркистонбанку» на осуществление банковской деятельности.

Напомним, регулятор принял решение о отзыве лицензии по двум банкам за нарушения, предусмотренные статьями 54 и 77 закона «О банках и банковской деятельности», в частности:

отсутствие достаточных резервов против возможных убытков по активам банком;

понесение банками убытков в размерах, превышавших 50% их регулятивного капитала;

нарушение законных прав и интересов потребителей банковских услуг;

ведение бухгалтерского учёта с нарушениями, не позволяющими отразить реальное финансовое положение банков и приводящими к нарушению отчётной информации;

неисполнение в установленный срок предписаний Центробанка об устранении грубых нарушений в деятельности банков;

повторное совершение грубых нарушений после наложения Центробанком штрафа за такие нарушения.

В конце октября глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов заявлял, что возврат средств вкладчикам банков, чьи лицензии были отозваны, начнётся в течение двух месяцев. По его данным, речь идёт о сумме в 373 млрд сумов по двум банкам.