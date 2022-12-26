С 2023/2024 учебного года в дошкольных образовательных организациях будет внедрена программа «Первый шаг к гимнастике», а в школах (для учеников 1−4 классов) — программа «Гимнастика для детей», следует из постановления президента Узбекистана о мерах по развитию гимнастических видов спорта от 23 декабря.

Эти программы будут основаны на программах для групп начальной подготовки спортивных школ по гимнастическим видам спорта.

В рамках программы «Первый шаг к гимнастике» наибольшее внимание будет уделено привлечению воспитанников дошкольных организаций к регулярным занятиям этим видом спорта путём популяризации гимнастики, подготовке организма воспитанников к спорту, рекомендованной врачами-физиологами и формированию у детей мотивации для занятия гимнастикой.

В рамках программы «Гимнастика для детей» совместно с Министерством народного образования будут определены школы со спортивными залами, ученики которых проявляют большой интерес к занятию гимнастикой.

В этих школах тренеры, привлечённые из спортивных школ, будут проводить внеурочные занятия по гимнастическим видам спорта в специальных спортивных секциях.

На создание гимнастических залов и расширение гимнастической инфраструктуры в школах будут привлекаться инвестиции и гранты.

Кроме того, ожидается пересмотр действующей учебной программы для учащихся начальных классов по предмету «физическая культура» с обогащением ее оздоровительными элементами гимнастики.

В системе Министерства развития спорта на первом этапе в Нукусе, Самарканде и Фергане будут созданы региональные Центры по подготовке к гимнастическим видам спорта на базе специализированных спортивных школ по гимнастическим видам спорта. Их деятельность будет направлена на отбор талантливых и одарённых молодых спортсменов в гимнастических видах спорта, а также на их подготовку в основном в качестве кандидатов в национальные сборные команды.

Гимнастические центры будут представлять собой специализированные государственные спортивно-образовательные учреждения. Общий контингент их учеников может составить 132 человека и включать учащихся 1−11 классов. Центры начнут работу с 2024/2025 учебного года.

Выпускникам 11 классов гимнастических центров, освоившим учебную программу и прошедшим итоговую государственную аттестацию, будет выдаваться диплом государственного образца, который даст право на трудовую деятельность по полученной специальности (тренер, тренер-селекционер) или продолжение обучения на следующих этапах образования.

Образование гимнастических центров в соответствии с современными и международными требованиями (строительство зданий, реконструкция и ремонт существующих) будет проведено за счёт спонсорских средств компании «Узавтосаноат».

Кроме того, документом запланировано внедрение системы расширения популяризации гимнастических видов спорта, а также подготовки и селекции спортсменов начиная с самого нижнего звена:

в дошкольных организациях — посредством повышения интереса детей в возрасте от 3 до 7 лет к физической культуре, в частности к регулярным занятиям физическими упражнениями, особенно гимнастическими, формируются такие моральные и физические качества, как воля и решимость, самоконтроль и самообладание;

в общеобразовательных школах — на уроках физической культуры для учащихся в возрасте от 7 до 10 лет путём использования оздоровительных элементов гимнастики у детей формируются такие физические качества, как развитие тела, гибкость мышц, ловкость, выносливость, а также навыки равновесия и координация движений;

в спортивных школах — в спортивно-оздоровительных группах спортивных школ с детьми, отобранными путём проведения массовых спортивных соревнований по гимнастическим видам спорта в рамках «Олимпиады пяти инициатив», а также из дошкольных образовательных организаций и средних общеобразовательных школ, занимаются усилением способностей передвижения и восполнением дефицита двигательной активности.

в гимнастические центры — принимается на конкурсной основе молодёжь, показавшая лучшие результаты в образовательных учреждениях, успешно прошедшая спортивные испытания и обладающая высокой одарённостью, в которых затем профессионально занимается специализированными видами гимнастики, за счёт неё формируется резерв основных кандидатов в территориальные сборные команды;

в Школе олимпийского резерва по гимнастике — подготавливаются спортсмены высокого уровня и спортивный резерв для национальных сборных команд на основе новейших научно-методических рекомендаций и достижений, отобранные в гимнастических центрах, а также других образовательных учреждениях из числа спортсменов, занимающихся спортивной гимнастикой, художественной гимнастикой и трамполином, исходя из достигнутых ими результатов.