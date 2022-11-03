В Узбекистане будут переносить выходной день, если он будет совпадать с праздничным нерабочим днём. Это предусмотрено новой редакцией Трудового кодекса, который вступит в силу через полгода — с 30 апреля 2023 года.

Согласно действующему и новому Трудовому кодексу, праздничными (нерабочими) днями являются:

1 января — Новый год;

8 марта — Международный женский день;

21 марта — Навруз;

9 мая — День памяти и почестей;

1 сентября — День независимости;

1 октября — День учителя и наставника;

8 декабря — День Конституции;

первый день Руза хайита (Ийд-ал-Фитр);

первый день Курбан хайита (Ийд-ал-Адха).

Действующий кодекс не предусматривает, что если праздничный день выпадает на воскресенье, то следующий день должен быть выходным. На практике нередко так и происходит. Дополнительные выходные предоставляются актами президента.

«Если выходной приходится на воскресенье, будет ли следующий рабочий день объявлен выходным? А как быть тем, кого просят или заставляют выйти на работу в выходные?» — отмечали депутаты при обсуждении законопроекта.

В новой версии кодекса говорится, что при совпадении выходного дня с праздничным нерабочим днём выходной день переносится на рабочий день, следующий после праздничного нерабочего дня.

При выполнении в праздничные нерабочие дни работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим и организационным условиям (непрерывно действующее производство, ежедневное обслуживание населения, работа вахтовым методом и другие), перенос выходных дней не производится.

Для рационального использования работниками выходных и праздничных нерабочих дней выходные дни могут переноситься на другие дни указом президента.

Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных кодексом, гласит документ.