В Узбекистане будут переносить выходной день, если он будет совпадать с праздничным нерабочим днём. Это предусмотрено новой редакцией Трудового кодекса, который вступит в силу через полгода — с 30 апреля 2023 года.
Согласно действующему и новому Трудовому кодексу, праздничными (нерабочими) днями являются:
- 1 января — Новый год;
- 8 марта — Международный женский день;
- 21 марта — Навруз;
- 9 мая — День памяти и почестей;
- 1 сентября — День независимости;
- 1 октября — День учителя и наставника;
- 8 декабря — День Конституции;
- первый день Руза хайита (Ийд-ал-Фитр);
- первый день Курбан хайита (Ийд-ал-Адха).
Действующий кодекс не предусматривает, что если праздничный день выпадает на воскресенье, то следующий день должен быть выходным. На практике нередко так и происходит. Дополнительные выходные предоставляются актами президента.
«Если выходной приходится на воскресенье, будет ли следующий рабочий день объявлен выходным? А как быть тем, кого просят или заставляют выйти на работу в выходные?» — отмечали депутаты при обсуждении законопроекта.
В новой версии кодекса говорится, что при совпадении выходного дня с праздничным нерабочим днём выходной день переносится на рабочий день, следующий после праздничного нерабочего дня.
При выполнении в праздничные нерабочие дни работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим и организационным условиям (непрерывно действующее производство, ежедневное обслуживание населения, работа вахтовым методом и другие), перенос выходных дней не производится.
Для рационального использования работниками выходных и праздничных нерабочих дней выходные дни могут переноситься на другие дни указом президента.
Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных кодексом, гласит документ.
Albert
Наверняка многие помнят как я уже много раз об этом писал. Прежде всего это хорошо для статистики, которая знает все. Опять вспоминаю 2015, когда ПЕРВЫМ выходным, выпавшим на рабочую неделю был праздник аж в сентябре. Все праздники до сентября ВСЕ приходились на выходные
Саша
И отрабатывать потом в субботу?