С 25 декабря по 5 января на площадях и в парках всех районов Ташкента пройдут новогодние мероприятия и концертные программы. Хокимият столицы , опубликовал список мест, где установлены новогодние ёлки.

Главная городская ёлка по традиции «выросла» возле Национальной библиотеки. Сейчас здесь завершаются приготовления к празднику, установлены киоски для продажи угощений, игрушек и сувениров. Улицы рядом перекрыты.

Другие места проведения новогодних мероприятий:

Шайхантахурский район:

парк «Навруз» (рядом с парком «Анхор-Локомотив»)

парк Tashkent City

Мирзо-Улугбекский район:

Central Park (бывший парк Тельмана)

парк «Новый Узбекистан»

парк «Локомотив»

Чиланзарский район:

парк имени Гафура Гуляма

площадь около ледового дворца Humo Arena

парк Magic City

Мирабадский район:

парк Фурката

Бектемирский район:

площадь около торгового комплекса Food City.

Сергелийский район:

парк «Марказий хиёбон»

Янгихаётский район:

торговый комплекс Tashkent Index

Алмазарский район:

площадь у станции метро «Беруни»

Учтепинский район:

«Сеул Эко Парк»

Яккасарайский район:

ТРК Next

Яшнабадский район:

парк «Ашхабад»

площадь у дворца «Авиасозлар»

Организатором новогодних праздников является Главное управление туризма и культурного наследия Ташкента.