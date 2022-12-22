С 25 декабря по 5 января на площадях и в парках всех районов Ташкента пройдут новогодние мероприятия и концертные программы. Хокимият столицы , опубликовал список мест, где установлены новогодние ёлки.

Главная городская ёлка по традиции «выросла» возле Национальной библиотеки. Сейчас здесь завершаются приготовления к празднику, установлены киоски для продажи угощений, игрушек и сувениров. Улицы рядом перекрыты.

Другие места проведения новогодних мероприятий:

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Шайхантахурский район:

  • парк «Навруз» (рядом с парком «Анхор-Локомотив»)
  • парк Tashkent City

Мирзо-Улугбекский район:

  • Central Park (бывший парк Тельмана)
  • парк «Новый Узбекистан»
  • парк «Локомотив»

Чиланзарский район:

  • парк имени Гафура Гуляма
  • площадь около ледового дворца Humo Arena
  • парк Magic City

Мирабадский район:

  • парк Фурката

Бектемирский район:

  • площадь около торгового комплекса Food City.

Сергелийский район:

  • парк «Марказий хиёбон»

Янгихаётский район:

  • торговый комплекс Tashkent Index

Алмазарский район:

  • площадь у станции метро «Беруни»

Учтепинский район:

  • «Сеул Эко Парк»

Яккасарайский район:

  • ТРК Next

Яшнабадский район:

парк «Ашхабад»

  • площадь у дворца «Авиасозлар»

Организатором новогодних праздников является Главное управление туризма и культурного наследия Ташкента.