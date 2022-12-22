С 25 декабря по 5 января на площадях и в парках всех районов Ташкента пройдут новогодние мероприятия и концертные программы. Хокимият столицы , опубликовал список мест, где установлены новогодние ёлки.
Главная городская ёлка по традиции «выросла» возле Национальной библиотеки. Сейчас здесь завершаются приготовления к празднику, установлены киоски для продажи угощений, игрушек и сувениров. Улицы рядом перекрыты.
Другие места проведения новогодних мероприятий:
Шайхантахурский район:
- парк «Навруз» (рядом с парком «Анхор-Локомотив»)
- парк Tashkent City
Мирзо-Улугбекский район:
- Central Park (бывший парк Тельмана)
- парк «Новый Узбекистан»
- парк «Локомотив»
Чиланзарский район:
- парк имени Гафура Гуляма
- площадь около ледового дворца Humo Arena
- парк Magic City
Мирабадский район:
- парк Фурката
Бектемирский район:
- площадь около торгового комплекса Food City.
Сергелийский район:
- парк «Марказий хиёбон»
Янгихаётский район:
- торговый комплекс Tashkent Index
Алмазарский район:
- площадь у станции метро «Беруни»
Учтепинский район:
- «Сеул Эко Парк»
Яккасарайский район:
- ТРК Next
Яшнабадский район:
парк «Ашхабад»
- площадь у дворца «Авиасозлар»
Организатором новогодних праздников является Главное управление туризма и культурного наследия Ташкента.